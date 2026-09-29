Gilberto Mora “no tiene nivel para los grandes”; la demoledora opinión desde Europa para la joya de México

Gilberto Mora, el nuevo 10′ de la Selección Mexicana, en el amistoso ante Colombia

Gilberto Mora, el nuevo 10′ de la Selección Mexicana, es la gran joya del futbol azteca, pero no todos creen que el futbolista de 17 años de edad tenga lo necesario para estar en los grandes equipos de Europa.

Cristóbal Soria, uno de los periodistas más reconocidos en España y miembro de Diario AS, dijo que el atacante de los Xolos de Tijuana no tiene las condiciones necesarias para destacar en este momento, pues es un jugador en formación.

“Gilberto (Mora) es un futbolista en proyección, es un futbolista en formación y que ahora mismo en esa formación necesita jugar 45 partidos al año. Pero de los 45 partidos necesita jugar 40 como titular”, inició el mensaje del periodista español.

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¿No está para jugar en un grande europeo? Cristóbal Soria habló sobre Gilberto Mora y esto no gustará nada a los mexicanos… pic.twitter.com/KBFwGiv0H1 — AS México (@ASMexico) September 29, 2026

En su más reciente duelo, Gilberto Mora fue titular con la Selección Mexicana en un duelo amistoso ante Colombia. El elemento lució la ‘10′ en la espalda y marcó su primera diana como seleccionado mayor, misma que ayudó a terminar el cotejo de la Fecha FIFA en empate 1-1.

“Mi pregunta es; ¿Está Gilberto para ser titularísimo en los grandes transatlánticos europeos? Evidentemente, yo creo que estaremos todos de acuerdo en poner un no rotundo, con letras de molde, con letra mayúscula, si queremos lo pintamos con rotulador fluorescente para que se vea bien", sentenció.

Gilberto Mora “todavía no consigue nada”

Rafa Márquez sabe que Gilberto Mora es el futbolista a seguir en su nuevo proceso como director técnico de la Selección Mexicana, por lo cual pidió cuidar el proceso del joven mediocampista de los Xolos de Tijuana, pues aseguró que tiene todo para darle muchas alegrías a la afición, pero dejó en claro que aún no consigue nada.

“Apoyarlo porque es un talento, que tengan la calma para poderlo apoyar y ojalá que nos dé muchas alegrías en un futuro. Todavía no consigue nada, así que hay que llevarlo con calma”, aseguró el ‘Káiser de Michoacán’ en la conferencia de prensa previa al amistoso de este martes entre el Tricolor y Perú.

Rafa Márquez aseguró que al interior de la Selección Mexicana deben cuidar el proceso de Gilberto Mora y puso como ejemplo la manera en la que el Barcelona manejó el desarrollo de Lamine Yamal.

“Nosotros mismos debemos de protegerlo, tengo una gran experiencia también de cómo llevamos el caso de Lamine en Barcelona. Tratar de mantener la calma, de dejarlo que se desarrolle, que se divierta, que siga siendo ese joven que nos demuestra día con día”, profundizó al respecto el nuevo seleccionador nacional.

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