Manchester City se defiende y se declara “inocente” de las acusaciones de la Premier League

El Manchester City reacciona al fallo de la Comisión de la Premier League

El Manchester City se mostró “decepcionado y sorprendido” sobre el fallo de la Comisión de la Premier League, que encontró culpable al equipo Sky Blue de casi todos los 115 cargos de irregularidades financieras.

“El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club actuará con firmeza y, cuando sea necesario, de forma proactiva en todos los foros regulatorios y legales pertinentes”, dice el City en un comunicado publicado este martes.

La Premier League acusó al Manchester City en febrero de 2023 de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años, de 2009 a 2018.

“El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes aún por completar. El Manchester City FC ahora recurrirá todas las vías legales a su alcance, dado que la opinión contiene errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y de hecho, y resulta insegura”, añade el comunicado.

Supuestos correos electrónicos electrónicos y documentos filtrados, probablemente obtenidos mediante hackeo, fueran publicados a partir de 2018 por la revista alemana Der Spiegel, que alertaron sobre las dudas en las operaciones financieras del club respaldado por Abu Dabi.

“El Club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años, partiendo de la base de que la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas”, explica el Manchester City.

Los documentos, según se informa, mostraban que el Manchester City intentó ocultar el origen de ingresos procedentes de acuerdos vinculados a Abu Dabi, cuya familia gobernante compró el club en 2008 y ha supervisado el gasto de cientos de millones de dólares en algunos de los mejores jugadores del mundo durante las dos décadas siguientes.

“Obviamente, el Club tiene restricciones sobre lo que puede decir al respecto hasta que concluyan todos los procedimientos futuros”, termina el mensaje del equipo Sky Blue.

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