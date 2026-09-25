¿Perder sus títulos o ser expulsado de la Premier League? El duro futuro que le espera al Manchester City

El Manchester City fue encontrado culpable de de violar 114 de 115 acusaciones relacionadas con infracciones financieras en la Premier League y de inmediato se generaron rumores sobre sus posibles castigos. Los más mencionados son sanciones económicas, la pérdida de la categoría y hasta la anulación de sus títulos.

La información, que fue dada a conocer por The Athletic, señala que no hay castigos por el momento y se espera que el cuadro Sky Blue presente una apelación. Pese a que no hay condenas, el reglamento de la Premier League en su Artículo W64 dice que puede haber deducción de puntos o expulsarlo de la competencia.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔: Si los títulos del Manchester City son retirados por los 115 infracciones financieras entre el 2009 al 2018, los ganadores serían:



Premier League

• Manchester United: 🏆🏆

• Liverpool: 🏆



FA Cup

• Stoke City: 🏆



Copa de la Liga:

• Sunderland: 🏆

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Los posibles castigos que puede tener el Manchester City

Deducción de puntos

Expulsarlo de la competencia

Perder sus títulos

En 2023, antes de que se diera la resolución, The Athletic consultó al abogado especializado en asuntos deportivos, James Hill, quien explicó que aunque se maneja la posibilidad, no hay manera que el Manchester City pierda sus títulos.

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Sin embargo, esta idea se volvió a poner entre los posibles castigos porque el viernes el exjugador del Manchester United Rio Ferdinand sugirió que los títulos deberían ser anulados y otorgados al subcampeón de cada temporada correspondiente desde 2009 a 2018. En este periodo el City ganó ocho títulos de la Premier League desde 2012.

Si los títulos del 2009 al 2018 del Manchester City son retirados y entregados a los subcampeones del futbol inglés en cada uno de sus torneos, los ganadores serían los siguientes.

Premier League: Manchester United (2)

Premier League: Liverpool (1)

FA Cup: Stoke City (1)

Copa de la Liga: Sunderland (1)

Copa de la Liga: Liverpool (1)

Copa de la Liga: Arsenal (1)

Community Shield: Chelsea (2)

¿De qué se le acusa al Manchester City?

El Manchester City es acusado por la Premier League de no proporcionar información financiera precisa sobre los detalles de los pagos al personal del club, en especial a futbolistas y entrenadores. También se les impugna de incumplir las reglas de Fair Play Financiero de la UEFA, así como normas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League.

De acuerdo con The Athletic, las sanciones no están definidas y se espera que el siguiente paso sea la apelación del club. En próximos días también se espera una ampliación del caso.

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