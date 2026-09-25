¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1?

George Russell sale en la pole en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Este sábado 26 de septiembre se corre el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en donde el piloto mexicano Checo Pérez saldrá desde la última posición y en donde el británico George Russell espera dar un golpe de autoridad y recortar puntos con el líder Andrea Kimi Antonelli.

Checo Pérez recibió una penalización de tres puestos en la parrilla por conducir a velocidad reducida en la línea de carrera, por lo que cayó del lugar 19 al 22. Será una dura prueba para el volante tapatío y para Cadillac.

¿Dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1?

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 inicia este viernes 26 de septiembre a las 5:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Sky Sports.

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George Russell va por Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli es el líder de la Fórmula 1 con 292 puntos y en el Gran Premio de Azerbaiyán saldrá desde la posición 16, un lugar complicado para que el italiano pueda conseguir los rebases necesarios y terminar dentro del podio.

El Circuito callejero de Bakú es una pista urbana complicada en donde conseguir adelantamientos, lo que puede hacer que George Russell se lleve una victoria en la campaña y sumar más puntos a sus 211 unidades, que la tienen como el sublíder.

Aunque Andrea Kimi Antonelli no consiga la victoria e incluso termina fuera del podio, se mantendrá como el líder de la competencia. Pero la victoria es de suma importancia para George Russell, pues de ganar estaría llegando a 236 unidades.

First pole since Austria for George, and his fifth of the season 👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/n8oOfXxU04 — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

En el Gran Premio de Azerbaiyán los otros pilotos que saldrán en los primeros puesto de la parrilla de salida son Lewis Hamilton, quien con su Ferrari largará en tercer sitio. El siete veces campeón de la F1 parte con 191 puntos.

En el cuarto sitio, Lando Norris (186 unidades) buscará llevar a su McLaren al podio y cerrando el Top 5 para el Gran Premio de Azerbaiyán está Charles Leclerc, el otro piloto del Cavallino Rampante con 167 puntos.

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