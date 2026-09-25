¿Por qué Checo Pérez va a largar en último lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1?

El piloto mexicano Checo Pérez sufrió un duro golpe de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, pues fue sancionado debido a un terrible error y tendrá que largar en la última posición de la parrilla de salida.

Durante la clasificación de este viernes, el volante azteca fue apercibido y aunque originalmente terminó en el lugar 19 de 22, fue llevado a la última plaza, que pertenecía a Lance Stroll.

“Pérez ha recibido una penalización de tres puestos en la parrilla por ‘conducir a velocidad reducida en la línea de carrera’. Cae al P22″, informó la cuenta de X de la máxima categoría del deporte motor.

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Así es como Sergio Pérez deberá de remontar muchas posiciones si quiere terminar dentro de los diez primeros sitios de la carrera y sumar su primer punto desde que llegó a Cadillac.

La temporada 2026 ha sido todo un reto para el piloto tapatío, ya que no ha logrado puntar y su equipo ha tenido muchos fallos en su monoplaza durante el año, el más reciente en el Gran Premio de Madrid, en donde Checo abandonó por problemas con el motor.

De igual manera se reveló que el volante español de Carlos Sainz “ha recibido una penalización de cinco puestos en la parrilla por parte de los comisarios de carrera por no reducir la velocidad bajo banderas amarillas y cae al P14″.

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George Russell gana la pole del GP de Azerbaiyán

George Russell consiguió la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán después de que Kimi Antonelli, el líder de la clasificación de la Fórmula 1, se estrellara contra el muro en la clasificación el viernes.

Con su compañero Antonelli fuera de la pelea, Russell demostró por qué Mercedes es uno de los grandes favoritos en el circuito de Bakú al quedar casi un segundo más rápido que el resto de los pilotos.

“Cuando crucé la meta y vi la diferencia, me quedé en shock. Sabía que la vuelta había sido excelente”, comentó Russell. Aun así, el británico advirtió que “no se puede descartar a Kimi” para la carrera del sábado.

Antonelli fue capaz de gana desde el 19no puesto de la parrilla en el Gran Premio de Italia este mes. El italiano de 20 años aventaja a Russell por 81 puntos.

Charles Leclerc, al volante de su Ferrari, quedó a 0,837 segundos del ritmo en el segundo lugar y Oscar Piastri fue el tercero más rápido para McLaren, una milésima detrás. Fue un gran desempeño para Piastri. McLaren incluso recurriera a usar cables para mantener unidas partes de la carrocería del monoplaza en una caótica práctica del viernes.

“Ha sido un poco complicado para nosotros, pero no es la primera vez este año. Siento que llegamos a la clasificación, sacamos todo el combustible y el auto simplemente cobra vida mucho más”, comentó el australiano.

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