¡SE VA! Checo Pérez no termina el GP de España y abandona la carrera por problemas en su monoplaza

Checo Pérez salió muy molesto del Gran Premio de España al no poder terminar la carrera. El piloto mexicano recibió la indicación de su equipo que tendrían que retirar el vehículo antes de llegar a la vuelta 35 en el circuito de Madring, algo que no le gustó nada el jalisciense. Todo indica que fueron problemas con el motor por lo que Pérez tuvo que salir.

El mexicano entró a pits y dejó un momento que demuestra lo competitivo que es aunque no este peleando por los primeros puestos, ya que antes de llegar a su lugar en boxes alzó las manos y le pegó al volante con furia por no poder completar el Gran Premio de España, al que se dieron cita varios aficionados mexicanos.

Y tuvieron que retirar el auto.



Checo muy frustrado 💔💔💔#SpanishGP pic.twitter.com/Bc4ycmdZNA — Marie🌸 (@ma_fe79) September 13, 2026

¿Cuándo fue la última vez que Checo Pérez abandonó una carrera?

A pesar de que Cadillac no ha podido pelear por los primeros puestos en lo que va de la temporada de la Fórmula 1, el mexicano intenta terminar cada carrera para evaluar lo ocurrido con el monoplaza y comenzar a mejorarlo de cara a lo que será la próxima campaña.

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La última vez que el mexicano tuvo que salir de la contienda antes de lo esperado fue el pasado 26 de julio cuando salió del Gran Premio de Hungría por problemas en la suspensión y una carrera antes en Spa-Francorchamps sufrió por el mismo tema y también tuvo que retirar su monoplaza.

Se acerca el Gran Premio de México, en el que Checo Pérez cumplirá 300 Grandes Premios y lo único que se espera es que el mexicano pueda terminar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez para celebrar con su gente el regreso del jalisciense a la máxima categoría del automovilismo.

DCO