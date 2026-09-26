México comienza la era Márquez con un empate ante Colombia; resumen y goles

México comenzó ante Colombia un nuevo proceso bajo las órdenes de Rafa Márquez.

La Selección Mexicana igualó 1-1 con Colombia en el primer partido de Rafa Márquez como timonel del Tricolor, que rescató el empate gracias a una gran anotación del juvenil Gilberto Mora, el nuevo 10 del equipo nacional.

El equipo cafetero tomó distancia desde el minuto 9, cuando generó su primera ocasión al frente. Luis Suárez le ganó la marca en el área a Jorge Sánchez e Israel Reyes para marcar con un remate de cabeza tras centro de Richard Ríos.

🚨 ¡GOL DE COLOMBIA! 🇨🇴 Hermoso centro de Richard Ríos y Luis Suárez no falla de cabeza 😬#LaEraDeRafa pic.twitter.com/jMi9jNr2rp — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 27, 2026

¿Como no nos vamos a ilusionar? Gilberto Mora tiene 17 años y todo para convertirse en el mejor futbolista de nuestra historia. Sí, de nuestra historia. pic.twitter.com/L5QUGrPPXm — Marc Crosas (@marccrosas) September 27, 2026

Los postes le negaron a México la oportunidad de emparejar los cartones, primero al minuto 32 tras intentos de Roberto Alvarado y Luis Chávez. Poco después, al 35′, Hirving Lozano estrelló el esférico en el palo tras un remate de cabeza.

Gilberto Mora se estrena con el 10 y hace golazo

Gilberto Mora se convirtió en el nuevo 10 de la Selección Mexicana en el arranque de la era Márquez.

Mejor no pudo ser el estreno del joven mediocampista de Xolos con dicho número, pues al minuto 62 consiguió el empate para el Tricolor con una gran acción individual.

Gilberto Mora recibió un pase de Jesús Gallardo en un contragolpe. Le hizo un magistral recorte en el área a Jhon Lucumí, defensa de la Juventus, para posteriormente definir con un potente disparo raso de derecha.

Inmediatamente después de su anotación, Rafa Márquez decidió sacar de la cancha a Morita, quien fue sustituido por Álvaro Fidalgo al 64′.

Obed Vargas, Germán Berterame y Jéremy Márquez también ingresaron al terreno de juego en el tramo final del amistoso contra Colombia, selección que, al igual que México, también fue eliminada en los octavos de final del Mundial 2026.

¿Cuándo y contra quién es el próximo juego de México?

La Selección Mexicana vuelve a las canchas el próximo martes 29 de septiembre, cuando dispute su segundo cotejo en la era Márquez.

Perú será el segundo rival del Tricolor en este nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. El cotejo contra la Blanquirroja se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

EVG