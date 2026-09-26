Dante Moore, QB universitario, recibe duro golpe en el rostro que lo deja tirado y sin respuesta en el césped (VIDEO)

Dante Moore, mariscal de campo de Oregon y candidato al Trofeo Heisman, abandonó el campo del Coliseum en ambulancia y sobre una camilla, con un collarín cervical, tras recibir un fuerte golpe del apoyador de Southern California, Desman Stephens, mientras se deslizaba por el suelo durante el segundo cuarto del partido.

El impacto de Stephens provocó su expulsión y desató un altercado en el campo mientras Moore recibía atención médica inmediata, pero la preocupación comenzó cuando el jugador parecía estar sin respuesta. Se espera que el mariscal de campo de los Ducks sea seleccionado en una posición alta en el próximo draft de la NFL.

Scary hit on Dante Moore, but wth is this reaction by USC while that dude is laying on the field? pic.twitter.com/wpfabBgOzl — Connor O'Gara (@cjogara) September 27, 2026

Moore se deslizaba para completar una carrera de 11 yardas hasta la línea de la yarda 12 de USC cuando Stephens se lanzó a baja altura e impactó a Moore en la cabeza y el pecho con el hombro.

La cabeza de Moore se sacudió violentamente hacia atrás y golpeó el césped con fuerza; sus compañeros fueron inmediatamente tras Stephens, iniciándose un altercado prolongado. Ambos equipos recibieron penalizaciones por conducta antideportiva.

El partido inaugural de la conferencia Big Ten para los Ducks (clasificados en el puesto 20) contra los Trojans (puesto 12) se retrasó unos 15 minutos mientras Moore recibía atención médica cautelosa y era retirado del campo en un vehículo de asistencia.

Prayers to Dante Moore who just got hit by a very scary targeting shot pic.twitter.com/J2pFg9dnkW — Barstool Sports (@barstoolsports) September 27, 2026

Sus compañeros se reunieron alrededor del vehículo para ofrecerle ánimo y apoyo antes de que este avanzara unos metros hasta la ambulancia que esperaba a la salida del túnel del Coliseum. Se pudo ver a Moore moviendo ambas manos mientras estaba sujeto a la camilla que se introducía en la ambulancia.

Stephens fue expulsado por una infracción de contacto ilegal a la cabeza o cuello (*targeting*) y se dirigió al vestuario de los Trojans. El jugador de tercer año, originario de Clarkston, Michigan, es titular en USC tras haber realizado 89 tacleadas la temporada pasada.

Dylan Raiola sustituyó a Moore y, en su segunda jugada, lanzó un pase de touchdown a Evan Stewart para poner a los Ducks en ventaja por 10-7.

DCO