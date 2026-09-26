Así fue el primer GOLAZO de la Selección Mexicana en la era Márquez; Gilberto Mora se estrena con el 10 (VIDEO)

Gilberto Mora anotó el primer gol de la Selección Mexicana en la era Márquez, en el partido amistoso contra Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Corría el minuto 63 del encuentro en Estados Unidos, cuando Gilberto Mora abatió a Álvaro Montero para conseguir el primer gol del Tricolor en el comienzo del “Káiser de Michoacán” como entrenador del conjunto nacional. El jugador de los Xolos se estrenó con el dorsal ‘10′ del Tricolor.

Colombia es el primer rival al que enfrenta la Selección Mexicana en este nuevo proceso con Rafa Márquez, luego de que el histórico exdefensa fue el elegido para ocupar el lugar que Javier Aguirre dejó vacante en el banquillo tras el Mundial 2026.

🤯🇲🇽 GOLAZO DE GILBERTO MORA PARA DARLE EL EMPATE A MÉXICO FRENTE A COLOMBIA ⚽🇨🇴 pic.twitter.com/JNYRvwBuxt — Alee (@ImAleeJeje) September 27, 2026

Gilberto Mora aumenta sus posibilidades de irse a Europa

Gilberto Mora está a unas semanas de cumplir la mayoría de edad y poder iniciar conversaciones para fichar con un club en Europa, ya que una de las reglas de la FIFA es que los jugadores tengas más de 18 años para poder salir de su país de origen.

Con su actuación ante la Selección de Colombia, el jugador de los Xolos de Tijuana demuestra que tiene lo necesario para jugar en el viejo continente. El mediocampista de 17 años no tiene miedo de competir ante los mejores y su recorte ante Jhon Lucumí demostró su calidad en el máximo circuito.

Aunque aún no hay un equipo que esté negociando de cerca con los Xolos, durante el Mundial 2026 nombres como el del Real Madrid, Barcelona y Manchester United salieron como posibles interesados en comprar a la joya mexicana, pero aún faltan algunos elementos para que pueda concretar su llegada a Europa.

Gilberto Mora se quedó con el dorsal '10' tras la ausencia de Alexis Vega. ı Foto: Mexsport

¿Cuándo es el próximo juego de México?

La Selección Mexicana tendrá su segundo compromiso en la era Márquez el próximo martes 29 de septiembre, cuando mida fuerzas ante Perú en otro cotejo de carácter amistoso.

El choque entre el Tricolor y la Blanquirroja se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

EVG