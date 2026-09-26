¡Imágenes sensibles! Raoni Barcelos sale en camilla tras perder por nocaut ante el mexicano Raúl Rosas Jr. (VIDEO)

Raoni Barcelos salió en camilla tras su caída ante Raúl Rosas Jr. en UFC Vegas 121.

El brasileño Raoni Barcelos salió en camilla del ring después de su derrota a manos del mexicano Raúl Rosas Jr. en la pelea estelar de UFC Vegas 121, evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Meta APEX en Las Vegas, Nevada.

Los golpes que el peleador azteca dio le provocaron una fuerte inflamación en el ojo izquierdo al sudamericano, al grado de dejarlo cerrado por completo. Los médicos lo revisaron a final del primer round, pero el combate siguió.

QUÉ ACABA DE PASAAAAAR 😱



Raúl Rosas qué acabas de hacer 🥵#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/d5QJAx4lNz — UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026

El momento cumbre llegó en el quinto asalto, cuando Raúl Rosas Jr. derribó a Raoni Barcelos, quien no pudo levantarse por sus propios medios, lo que encendió las alarmas.

Las alarmas se encienden tras nocaut de Rosas a Barcelos

Después del nocaut con el que Raúl Rosas Jr. venció a Raoni Barcelos, el cuerpo médico ingresó al ring para revisar el estado de salud del brasileño, quien salió en camilla.

A pesar de que salió con los brazos en alto, el mexicano Raúl Rosas Jr. terminó con una herida en la nariz.

EVG