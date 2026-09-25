¡SE PRENDIÓ! Peleadora de UFC lanza preservativos y billetes a su rival en el cara a cara (VIDEO)

El nombre de Norma Dumont y Ailín Pérez comenzaron a viralizarse en redes sociales por el momento que protagonizaron en el último cara a cara que tuvieron antes de su pelea en la función de UFC Vegas 121, la cual se llevará a cabo este sábado.

Las dos peleadoras subieron al escenario, pero las retuvieron para que el momento no pasara a mayores, pero la brasileña Dumont llegó retando a su rival con la bandera de su país en alto, mientras que la argentina Pérez arribó en su estilo, ya que le gusta hacer twerk frente a sus rivales.

Sin embargo, en cuanto Ailín Pérez posó para la cámara tomándose la barbilla y moviendo sus caderas, Norma Dumont sacó de su short unos preservativos, se los lanzó a la argentina y no quedó ahí, ya que también mostró unos billetes que también se los arrojo a su rival en el cara a cara.

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Norma Dumont just threw condoms and dollar bills at Ailin Perez 💀



“You pay a whore with these, right?” pic.twitter.com/r08IBqKu0J — Happy Punch (@HappyPunch) September 25, 2026

¿Dónde se llevará a cabo UFC Vegas 221 y la cartelera completa?

Las Vegas será la ciudad que albergue una edición más de la UFC la noche de este sábado 26 de septiembre, en la que Raúl Rosas Jr. tendrá participación en la categoría de peso gallo.

Cartelera completa

Raúl Rosas Jr. vs. Raoni Barcelos (Peso gallo)

Norma Dumont vs. Ailín Perez (Peso gallo femenino)

Luis Hernandez vs. Sedriques Dumas (Peso semicompleto)

Mahammadali Osmanli vs. Ilimbek Akylbek (Peso gallo)

Melissa Amaya vs. Tina Black (Peso paja femenino)

Preliminares

Brady Hiestand vs. Rinya Nakamura (Peso gallo)

Rodolfo Vieira vs. Robert Bryczek (Peso medio)

Rodolfo Bellato vs. Christian Edwards (Peso semicompleto)

Elves Brener vs. Josiah Harrell (Peso ligero)

Montel Jackson vs. Ricky Simon (Peso gallo)

John Castaneda vs. Alatengheili (Peso gallo)

Vanessa Demopoulos vs. Yazmin Jauregui (Peso paja femenino)

El The Theater at Virgin Hotels será donde se lleve a cabo el evento de UFC y en el que Norma Dumont y Ailín Pérez se reencontrarán tras su encontronazo en el último cara a cara, el cual fue un tanto polémico por el gesto de la brasileña al lanzarle preservativos.

DCO