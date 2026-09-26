Stephen Curry firma una extensión de contrato de 2 años por 116 millones con los Golden State Warriors

Stephen Curry acordó una extensión de contrato por dos años y 116 millones de dólares que lo mantendría con el equipo hasta la temporada 2028-29.

El jugador de 38 años podía aspirar a cobrar hasta 136 millones de dólares, por lo que está concediendo un descuento a su equipo, al tiempo que reafirma su compromiso de larga data de terminar su carrera con los Warriors.

A true legend of the Bay, here to stay.



The Golden State Warriors have signed four-time NBA champion and two-time NBA Most Valuable Player Stephen Curry to a contract extension. pic.twitter.com/hhjygBvN0Q — Golden State Warriors (@warriors) September 26, 2026

El gerente general de Golden State, Mike Dunleavy, manifestó el mes pasado que era optimista respecto a concretar algo con el dos veces MVP y líder histórico de la NBA en triples.

Curry, de 38 años, completará una extensión de 62.6 millones de dólares que firmó para la temporada 2026-27 en agosto de 2024 antes de que el nuevo contrato lo mantenga hasta 2029, lo que sería su 20ma temporada.

Curry promedió 26,6 puntos, 4,7 asistencias y 3,6 rebotes, pero se limitó a 43 partidos la temporada pasada debido a lesiones. Ha ganado cuatro títulos de la NBA con Golden State, el más reciente en 2022.

DCO