Atlas remonta frente a Tijuana para quedarse con los tres puntos de visita; resumen y goles

El Tijuana recibió al Atlas en la cancha del Estadio Caliente y los dos clubes regalaron un gran encuentro y no apto para cardíacos. El conjunto jalisciense terminó llevándose el compromiso con una remontada incluida para cerrar el marcador 3-2 en el tiempo de compensación de la parte complementaria.

El primer gol del compromiso llego al minuto 15 de juego cuando Ryan Mmaee entró solo al área de los Xolos y definió entre las piernas de Toño Rodriguez para inaugurar el marcador, pero el conjunto local logró darle la vuelta al tablero en la primera parte.

¡Aquí les dejo el primer gol de la noche en la frontera! 🦊



Mmaee con el tanto para el @AtlasFC tras el gran pase de Zenón. ⚽#LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #XOLATS | #AP26 pic.twitter.com/58RZb60A9M — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 26, 2026

¡Lo que juega Adonis Preciado! 🤩🐕



En lo que está el medio tiempo, aquí les dejo el segundo GOL de @Xolos de la noche. ⚽



Lo anotó Nacho Rivero, pero el pase de Preciado es de primer es 🔝.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #XOLATS | #AP26 pic.twitter.com/HTEf7sI8oc — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 26, 2026

El goleador del Tijuana Mourad El Ghezouani logró empatar el tablero al minuto 21. El delantero marroquí convirtió un penalti por gol con lo que metió al juego al equipo local.

TE RECOMENDAMOS: Ciclismo Atletas juveniles ponen el nombre de México en alto con su gran participación en el Mundial de Ciclismo

Ignacio Rivero fue el encargado de darle la vuelta al marcador al 37′ de tiempo corrido. Con una gran asistencia de Adonis Preciado, el mediocampista uruguayo logró rematar de cabeza con el marco abierto para poner en apuros a los Zorros.

El primer tiempo terminó muy mal para los Xolos a pesar de ir ganando 2-0 en el tablero, ya que Alejandro Magallón salió de cambio del encuentro por lesión y en su lugar entró Unai Bilbao para mantener la ventaja de la jauría.

¡Y le dio la vuelta el @AtlasFC! 🦊😱



¡Qué partido estamos viviendo esta noche en la frontera! 🫨



Monzón marcó el tercero para los muchachos de Hernán Crespo.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #XOLATS | #AP26 pic.twitter.com/CpnnZnkgdP — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 26, 2026

Cuando parecía que el tiempo se acababa para el Atlas, una revisión del VAR le otorgó una pena máxima al conjunto visitante. Luís Esteves se paró frente a la figura de Toño Rodriguez y consiguió empatar el tablero a tres minutos de cumplir el tiempo reglamentario en el Estadio Caliente.

El tiempo seguía transcurriendo en la frontera y el Atlas comenzó a ser mejor que los Xolos. Al minuto 91 fue cuando llegó el gol de la remontada para los rojinegros. Florián Monzón disparo desde la frontal del área y con un desvío de la defensa consiguió de mandar la esférica al fondo de las redes.

El Tijuana sufrió la baja de Gilberto Mora para este compromiso y la ausencia del dorsal ‘10′ de los Xolos fue notoria, ya que le hizo falta esa creatividad que el joven mexicano le da a la escuadra de Sebastián Abreu.

DCO