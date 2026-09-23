La Liga MX, en el top 10 de las que más gastaron en fichajes

Terminó el mercado de fichajes y la Liga MX entró en uno de los rubros más importantes después del cierre del mercado.

Las incorporaciones que se han dado en los últimos meses al balompié nacional la colocan en el top 10 de los torneos locales que más gastaron en el verano de 2026.

Con un total de 146.7 mil millones de dólares, la Liga MX ocupa el noveno sitio en dicho rubro.

El Dato: Pese a ser Fecha FIFA, la actividad en la Liga MX continúa, pues la Leagues Cup provocó que el calendario se cambiara en el semestre.

El campeonato que más invirtió en refuerzos, tal y como lo ha hecho año tras año, fue la Saudi Pro League, que gastó alrededor de 571 mil millones de dólares. Estas cifras son el reflejo de una investigación realizada por el portal especializado en fichajes de futbolistas, Transfermarkt.

Hablando de campeonatos locales que se disputan en el continente, el único certamen de América que supera a México es la MLS de Estados Unidos, con un gasto de 162.79.

El Club América fue el equipo que más gastó en sus refuerzos y, aunque la mayoría de ellos aún no debuta, su proyecto es a largo plazo. El futbolista más caro de todo el conjunto de Coapa es el español Carlo Álvarez, con un valor de 17.1 millones de dólares.

El jugador más caro de toda la Liga MX es el mexicano que milita en los Xolos de Tijuana: la sensación del futbol nacional, Gilberto Mora. La nueva estrella del balompié tiene un costo de 28.5 millones de dólares y supera a futbolistas como el español Carlos Álvarez, del América, y su compañero en la Copa del Mundo 2026, Érik Lira, quien ya no pudo cumplir su sueño de jugar en Europa el próximo año.

Mora es seguido por equipos como el Barcelona, Liverpool, Arsenal y algunos más de la Premier League, pero, al no cumplir todavía la mayoría de edad, eso lo mantiene en el futbol mexicano. Sin embargo, en un mes ya tendrá 18 años.

En la Jornada 9, el juvenil mexicano Gilberto Mora volvió a ser protagonista al marcar de penal contra Pachuca. Con esta anotación, el futbolista de Xolos le ha marcado a los Tuzos en tres torneos consecutivos, convirtiéndolos en su principal víctima goleadora.

Mora ya suma 13 goles en la Liga MX, una cifra que confirma el impacto de una de las jóvenes promesas más destacadas del futbol mexicano.

Por su parte, Érik Lira estuvo a una firma de aterrizar en Mónaco. Los del Principado querían los servicios del canterano de los Pumas, pero no pudieron deshacerse de una plaza de extranjero y el jugador de Cruz Azul se tuvo que quedar con los de La Noria.

La Fecha 9 del Apertura 2026 dejó una marca de 26 goles, con lo alcanzó un total de 223 tantos.

El duelo entre América y Chivas volvió a demostrar por qué es considerado uno de los partidos más importantes del futbol mexicano. El encuentro terminó con un nuevo empate en la histórica rivalidad, que ahora registra 62 igualadas en 196 enfrentamientos de Liga MX.

Además, Miguel Borja consiguió un doblete entre los minutos 71 y 74, una de las duplas goleadoras más rápidas del América en la historia del Clásico Nacional.

La novena fecha también sirvió para impulsar a las nuevas generaciones. Christopher José Andrade, de Necaxa; Guadalupe Segura, de Toluca, y Denilson Saaid Muñoz, de Querétaro, sumaron sus primeros minutos como profesionales. Con ellos, el torneo llegó a 22 debuts.

En la misma jornada, Ángel Azuaje, de Pumas, y Walter Portales, de Atlante, marcaron sus primeros goles en la Liga MX.

El mediocampista Orbelín Pineda llegó a 250 partidos en la liga durante el enfrentamiento entre Monterrey y Cruz Azul, uno de sus antiguos clubes. El futbolista también ha defendido las camisetas de Querétaro y Chivas, además de haber jugado cuatro años en Europa.

Uno de los resultados más llamativos fue el triunfo de Santos Laguna sobre Toluca. El conjunto de Torreón volvió a ganar en territorio escarlata después de seis años y, además, ligó dos victorias, algo que no conseguía desde marzo de 2024.

Santos no vencía como visitante después de comenzar perdiendo desde 2014.