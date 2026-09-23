GAMMA México, semilla de peleadores de MMA

Desde enero de 2022, GAMMA México (Federación Global de Artes Marciales, por sus siglas en inglés) surgió con el objetivo de ser un semillero de apoyo a los atletas que practiquen artes marciales. Con más de 500 academias a nivel nacional en la actualidad y 3 mil atletas que compiten en el país, este proyecto busca consolidarse y tener su prime en dos años, de acuerdo con Héctor del Ángel, quien es presidente de la asociación.

Apenas en la segunda semana de septiembre, México consiguió el segundo lugar en el Campeonato Panamericano organizado por GAMMA Internacional con sede en Colombia. La delegación tricolor contó con 50 competidores, cosechando 13 medallas de oro, 14 de plata y seis de bronce, resultado que refleja el potencial de las artes marciales mixtas en el país.

“La proyección del prime de GAMMA México la vamos a alcanzar más o menos en dos años. Éste es el nivel actual que se tiene en México, el subcampeonato, liderando, pero no solamente es el tema de medallas. Nosotros queremos alcanzar un mínimo de 6 mil o 7 mil atletas registrando más de mil academias”, aseveró Héctor del Ángel en exclusiva con La Razón.

Héctor del Ángel confía en que el trabajo realizado por GAMMA México lleve al país a la cima en las artes marciales, y para que ello suceda considera clave que el número de atletas crezca en las escuelas municipales.

“El proyecto va dirigido a la difusión deportiva. Mientras más penetración tengamos en los estados, la base de competencia se va a aumentar y vamos a tener la mejor selección”, ahondó al respecto el presidente de la asociación.

Uno de los jóvenes talentos que se está fogueando gracias a GAMMA México es Luis Ángel Grijalva, quien en el Panamericano de MMA en Colombia conquistó la medalla de oro en menos de 102 kilos.

Su amor por las artes marciales se dio gracias a que un día un amigo de la universidad lo invitó a un entrenamiento.

“He tenido muchas lesiones: me rompí la rodilla, me operaron. Pero este deporte me salvó la vida”, enfatizó Luis Ángel Grijalva, quien también ha conocido varios países gracias a su pasión por esta disciplina.

La meta inmediata de Ángel Grijalva es tener una destacada participación en el Mundial de MMA, a celebrarse en la primera mitad de diciembre. Pero su objetivo a largo plazo es representar a México en la UFC.

“Quiero convertirme en peleador profesional. Ya soñando mucho más arriba, obviamente llegar a la UFC”, sentenció.