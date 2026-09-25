Football Manager 27 comparte sus primeras novedades de cara a su lanzamiento en noviembre

La campaña comienza con un análisis a profundidad de la navegación. Las bases evolucionan para ofrecer un mayor control en FM27, mientras que los fans podrán explorar un mundo del futbol más completo y enriquecido a partir de noviembre.

Sports Interactive lanzó hoy su primer análisis a profundidad del gameplay, enfocado en las mejoras en la navegación, la experiencia de pantalla completa y las opciones de personalización.

El conjunto de cambios y mejoras en la interfaz de usuario evoluciona el lenguaje de diseño existente al tiempo que reduce el número de clics y recupera comportamientos familiares, todo ello diseñado con las aportaciones de la comunidad y la exploración como eje central.

Este análisis en profundidad, que también muestra el trabajo realizado en materia de escalabilidad, diseños adaptativos y preferencias de personalización para adaptarse al estilo de gestión de cada jugador, marca el inicio de un ciclo regular de lanzamientos que abarcan diversas áreas del juego inspiradas en los comentarios de los jugadores.

Próximamente se dará a conocer más información sobre la fecha de lanzamiento de FM27, las plataformas compatibles y las preventas. Sigue a @FootballManageren las redes sociales para conocer las últimas novedades antes del lanzamiento.

Sports Interactive es el desarrollador líder mundial de simuladores de gestión deportiva. Desde su sede en Here East, Stratford, SI crea realidades alternativas inmersivas que no solo emulan el deporte, sino que lo dan forma. El equipo de SI está compuesto por creadores tenaces y apasionados, que reúnen a personas talentosas y ambiciosas para crear experiencias de juego que amplían para siempre las posibilidades del entretenimiento deportivo. Fue precisamente esta filosofía la que llamó la atención de SEGA, quien incorporó a SI como filial en 2006.

Explore a deeper, more immersive football world in #FM27 🌍



Reimagined, returning and new features deliver greater immersion from day one in the dugout 👔 pic.twitter.com/qzIMy7xupC — Football Manager (@FootballManager) September 25, 2026

Football Manager (FM) es el juego de simulación de gestión futbolística líder a nivel mundial, y nuestra icónica y galardonada serie ha cautivado a una gran cantidad de jugadores de todo el mundo durante dos décadas. FM lleva a los jugadores al corazón de este hermoso deporte y les permite crear su propia historia futbolística como entrenadores de su club favorito.

Con más de 50 de las principales naciones futbolísticas para dirigir y una base de datos de más de 800,000 jugadores y personal en activo de todo el mundo del futbol, el juego ofrece a los jugadores la tarea de tomar las decisiones clave en su club, lo que brinda una experiencia de simulación sin igual. FM ha crecido hasta convertirse en algo más que un simple juego y ahora está profundamente arraigado en la industria del futbol, con la base de datos de FM impulsando las estrategias de reclutamiento de clubes profesionales en todo el mundo del balompié.

El juego se ha convertido en una parte integral de la cultura moderna de los aficionados, dando forma al discurso en torno al futbol profesional. Ha sido fuente de inspiración para varios libros, un espectáculo de comedia de stand-up e incluso un largometraje documental. Para obtener más información sobre Football Manager, visita footballmanager.com.

DCO