El dispositivo está diseñado para ofrecer una experiencia de consola complet.

ASUS Republic of Gamers (ROG) y Xbox han unido fuerzas para presentar un dispositivo que promete redefinir la manera de jugar: la nueva ROG Xbox Ally, una consola portátil que combina el poder del hardware de ROG con la experiencia del ecosistema Xbox.

Al momento, el dispositivo ya está disponible en preventa en México a través de la eShop de ASUS, pero no tendrás que esperar mucho, pues que su venta general comenzará el 16 de octubre, fecha en la que los fanáticos podrán finalmente tener en sus manos una de las consolas portátiles más esperadas del año.

ROG Xbox Ally: la nueva era del gaming portátil ı Foto: Especial

El Tip: Ambas versiones de la consola cuentan con una pantalla de 7 pulgadas y una frecuencia de actualización de 120Hz.

De las cosas que más llaman la atención de los gamers, es que no es solamente una consola portátil, sino también una fusión entre la ya conocida ingeniería de rendimiento extremo de ASUS y la plataforma de entretenimiento de Xbox. Con ello, se promete ofrecer una experiencia de juego fluida, inmersiva y completa, sin importar si se está en casa o en movimiento.

ASUS ha desarrollado dos versiones: la ROG Xbox Ally estándar y la ROG Xbox Ally X, un modelo más avanzado que lleva la potencia y el rendimiento a otro nivel. Ambas diseñadas para satisfacer tanto a los jugadores casuales que buscan portabilidad como a los entusiastas del rendimiento que no aceptan compromisos.

ROG Xbox Ally: la nueva era del gaming portátil ı Foto: Especial

El Dato: Podrás pagar el Game Pass de Xbox para poder acceder a un catálogo más amplio de juegos dentro de la consola.

El cuerpo de la ROG Xbox Ally incorpora un nuevo agarre ergonómico, inspirado en el mando de Xbox, con reposamanos rediseñado y patrones de textura que mejoran el control. Por su parte, la versión ROG Xbox Ally X incluye gatillos de impulso con respuesta háptica mejorada.

En su interior, la ROG Xbox Ally integra el procesador AMD Ryzen Z2 Ar, que asegura una eficiencia sobresaliente, el modelo base cuenta con 16 GB de memoria LPDDR5-6400, un SSD M.2 de 512 GB y una batería de 60 Wh, diseñada para sesiones prolongadas de juego sin interrupciones.

Mientras tanto, la versión premium, la ROG Xbox Ally X, eleva los estándares con un AMD Ryzen AI Z2 Extreme, este modelo incluye 24 GB de memoria LPDDR5X-8000, un SSD de 1 TB y una batería de 80 Wh, lo que se traduce en mayor autonomía y espacio.

ROG Xbox Ally: la nueva era del gaming portátil ı Foto: Especial

12 Mil El precio de la consola en su versión ROG Xbox Ally es de 499 pesos

Los usuarios podrán disfrutar títulos disponibles en Xbox Game Pass o jugar mediante la plataforma de Steam, llevando su progreso y partidas a cualquier lugar, sin necesidad de portar varias consolas.

El dispositivo está diseñado para ofrecer una experiencia de consola completa, sin comprometer calidad visual, velocidad de carga o capacidad de respuesta.

Con la preventa ya activa en México a través de la tienda oficial de ASUS, los fanáticos del gaming portátil no tendrán que esperar demasiado para tenerla en sus manos y poder disfrutar de todo lo nuevo de Xbox.

Algunos gamers ya anticipan que este lanzamiento marcará un antes y un después, gracias a la potencia de sus procesadores y su práctico diseño.

Desde el momento de su anuncio se convirtió rápidamente en una de las consolas más esperadas por los fans de la marca y por quienes buscan poder jugar desde distintos lugares de manera eficiente.

Aunque aún falta un día para su salida oficial al mercado, gracias a imágenes previas se deja ver que su combinación de rendimiento, diseño ergonómico y autonomía impactará el mercado.

La llegada de la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X marca un nuevo capítulo en la historia del gaming portátil. Con tecnología de vanguardia, materiales premium y la potencia característica de ROG, ASUS apuesta por demostrar por qué es una de las marcas líderes en hardware de videojuegos.