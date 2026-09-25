Liga MX

Atlante logra su segundo triunfo del Apertura 2026 tras vencer a Monterrey; resumen y goles

El Atlante derrotó 4-2 a Monterrey en el Estadio Azteca en el arranque de la Jornada 10 de la Liga MX; los Potros de Hierro no ganaban desde la Fecha 3

Atlante venció al Monterrey como local en el comienzo de la Jornada 10 de la Liga MX.
Atlante venció al Monterrey como local en el comienzo de la Jornada 10 de la Liga MX. Foto: X @Atlante
Por:
Enrique Villanueva

El Atlante venció 4-2 a Monterrey en el arranque de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, en duelo que se llevó a cabo en el Estadio Azteca. Los Potros de Hierro lograron su segundo triunfo del torneo. No ganaban desde la Jornada 3.

El marcador se abrió al minuto 11, cuando Luis Puente anotó tras pase de Walter Clar, luego de que Esteban Andrada había desviado un disparo de zurda de Luis Calzadilla.

Rayados reaccionó pronto y en menos de 10 minutos emparejó los cartones, cuando al 18′ el belga Hugo Cuypers marcó uno de los goles más vistosos del torneo al bajar el esférico con la derecha, recortó a un defensa y definió con un fogonazo de zurda al ángulo, luego de recibir un pase de Óliver Torres.

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Atlante define el juego en el complemento

Luis Calzadilla le devolvió la ventaja al Atlante al minuto 53 al aprovechar un rebote después de que el balón pegó en el poste tras un tiro de Jhojan Julio.

Eduardo Tercero hizo más grande la diferencia en favor de los azulgranas al 64′ con un remate de raso de zurda a pase de Jhojan Julio.

Monterrey se metió de nuevo al partido al minuto 83 con un gol de cabeza de Roberto de la Rosa en un tiro de esquina.


Próximos juegos de Atlante y Monterrey en la Liga MX

Tanto Atlante como Monterrey volverán a jugar en la Liga MX el próximo 10 de octubre, cuando afronten sus compromisos de la Jornada 11 del Apertura 2026.

Los Potros de Hierro visitan la cancha del Querétaro, mientras que Rayados viaja a la capital del país para medirse ante el América en el Estadio Azteca.

EVG

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