Piojo Alvarado bromea con su fichaje caído a Rusia y revela lo que en verdad pasó (VIDEO)

Roberto Alvarado tuvo un buen Mundial con México y durante el pasado mercado de fichajes su nombre sonó para que el jugador de las Chivas se mudara al viejo continente con el Spartak de Rusia, pero al final el movimiento no se pudo concretar y el delantero azteca bromeó con esto durante la concentración de la Selección Mexicana.

“Si por ahí salió mucho que podía salir a Rusia, de hecho ya estaba aprendiendo ruso. Creo que fueron solo los rumores, por ahí no sé si mi representante habló con Chivas o si el equipo del Spartak buscó a Chivas, realmente nunca me llegó a mi como tal la información. Obviamente a mi me ilusionaba y me movía, pero al final no pasó nada y yo contento de estar en Chivas”, comentó el Piojo Alvarado.

del “se me quedó el comprobante de domicilio” ahora llega el “ya estaba aprendiendo ruso”



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Roberto Alvarado, el dueño de la banda izquierda de la Selección Mexicana

A falta de un buen extremo por izquierda en la Selección Mexicana, Roberto Alvarado fue el que se adueñó de esa posición durante el Mundial 2026 y parece que con Rafa Márquez seguirá siendo de esa misma forma.

El único que llegó a competir con el Piojo Alvarado por la pradera izquierda del Tricolor fue Diego Lainez, pero el jugador de los Tigres tuvo algunas diferencias con Javier Aguirre, por lo que dejó de ser convocado con la escuadra nacional de cara a la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

De momento, el Piojo Alvarado apunta a seguir siendo el titular de la Selección Mexicana en esa posición, pero con la llegada de jugadores jóvenes a Chivas, eso podría cambiar, ya que Santiago Sandoval también juega por esa banda y podría quitarle el puesto al delantero mexicano.

¿De dónde son Guillermo Alvarado y Julia Hernández? Los padres de Roberto ‘El Piojo’ Alvarado ı Foto: IG: @piojo.13

¿Qué partidos disputará el Piojo Alvarado con la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana inicia una nueva etapa con Rafa Márquez al frente del equipo y el técnico michoacano se ve entusiasmado de arrancar esta nueva aventura en su corta carrera como director técnico.

El Piojo Alvarado fue uno de los elegidos para iniciar la concentración desde la semana pasada y jugará los cuatro partidos de preparación en Estados Unidos, ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Lo más seguro es que arranque de titular dos o tres de los cuatro compromisos, ya que Rafa Márquez llamó a 30 jugadores para comenzar a probar diferentes elementos dentro del campo de juego.

DCO