Cruz Azul vs Toluca: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 10 del Apertura 2026 continúa con un duelo clave entre el Cruz Azul y el Toluca, dos equipos que llegan en momentos muy distintos, pero con mucho en juego, ya que se viene la recta final del torneo local y ambos buscan un lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

El partido es uno de los más llamativos de este fin de semana al presentarse el actual campeón en el Estadio Azteca y el Toluca quiere olvidar lo ocurrido en la fecha pasada tras caer con el León en el Estadio Nemesio Diez.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

LISTOS PARA LA JORNADA 10 🚂💙 pic.twitter.com/oHdxVfqfZZ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 26, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Cruz Azul vs Toluca

El partido entre el Cruz Azul y el Toluca se jugará este sábado, 26 de septiembre del 2026, en el Estadio BBVA, ubicado en la ciudad de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 16:50 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en TUDN, ViX Premium y Layv Time.

Fecha: sábado 26 de septiembre

Hora: 16:50

Estadio: Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layv Time

Posibles alineaciones del Cruz Azul vs Toluca

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos, José Paradela, Agustín Palavecino, Erik Lira, Charly Rodríguez y Gabriel Fernández.

TOLUCA: Luis García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Brian García, Luan, Edher Segura, Diego Barbosa, Nicolás Castro, Alexis Vega, Federico Viñas y Paulinho.

Cruz Azul quiere volver a la senda del triunfo en la temporada

El equipo dirigido por Joel Huiqui viene de caer sucumbido en la jornada pasada de la Liga MX a manos del Monterrey, mientras que los de Antonio Mohamed intentarán sumar de a tres puntos en el torneo tras caer a manos del Club León, en un partido de alarido.

Este partido también representa la oportunidad del Cruz Azul de olvidar lo ocurrido en Estados Unidos frente al Inter Miami y en Monterrey para poder volver a la senda del triunfo después de dos descalabros consecutivos, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta jornada 10 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO