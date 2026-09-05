Atlas y Atlante igualan en el Estadio Jalisco en un compromiso electrizante; resumen y goles

En el cierre de la actividad de la Liga MX de este sábado, el Atlas y el Atlante igualaron el marcador 1-1 en la cancha del Estadio Jalisco en un encuentro electrizante, el cual vivió dos goles, un penalti errado y una pena máxima anulada por el VAR.

Los Zorros del Atlas lograron irse arriba en el marcador al minuto 7 de juego. Luís Esteves tomó la pelota en la frontal del área y con una media vuelta sacó un disparo que se coló en el ángulo derecho de la portería de Óscar Jiménez, convirtiendo uno de los mejores tantos de la Jornada 7 del Apertura 2026.

¡A veces las obras de arte no están en un museo, sino en el Estadio Jalisco! 👨‍🎨🖼️



No hay más qué decir, disfruten este GOLAZO de Luís Esteves con el @AtlasFC. 🎯🦊#LaLigaDeLaAfición✨ | #J7 | #AP26 | #ATSATLpic.twitter.com/pRQCOFWPdj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 6, 2026

El Atlante no bajó los brazos en el partido y al minuto 32 los Potros de Hierro tuvieron la oportunidad de emparejar los cartones en el Estadio Jalisco. Jhojan Julio falló desde los once pasos y Camilo Vargas fue héroe nuevamente para mantener a su equipo arriba en el marcador.

TE RECOMENDAMOS: Taekwondo Fabiola Villegas lista para disputar el Abierto de Suiza en busca de puntos en el ranking olímpico

El conjunto local se fue con la ventaja al medio tiempo, pero en los primeros minutos el equipo de Miguel Herrera logró emparejar el tablero con la anotación de Martín Sarrafiore a los 48 minutos de tiempo corrido y el resto del encuentro fue muy disputado, pero sin anotaciones.

Al minuto 51 el árbitro central marcó otra pena máxima para los Potros de Hierro, pero el VAR llamó al silbante para que revisará la acción y el penalti fue anulado, evitando que el Atlante tuviera una oportunidad para irse al frente en el marcador.

El equipo de Miguel Herrera suma su segundo empate consecutivo en el torneo y su siguiente compromiso será el próximo 11 de septiembre cuando se enfrenten al Pachuca en la cancha del Estadio Azteca.

Por su parte, los Zorros del Atlas tendrán que viajar a Toluca para medirse a los Diablos Rojos el 12 de septiembre, un encuentro complicado para los rojinegros al enfrentarse a uno de los clubes más fuertes de la Liga MX.

DCO