Chivas golea al San Luis de visita y suma su cuarta victoria del Apertura 2026 de la Liga MX

Las Chivas se metieron a la cancha del Estadio Alfonso Lastras para enfrentarse al Atlético de San Luis en la Jornada 7 del Apertura 2026, compromiso que terminó con la victoria para el Rebaño Sagrado por marcador de 3-0 y para los locales fue un compromiso para el olvido.

El equipo de Gabriel Milito rápidamente se puso arriba en el marcador al minuto 6 de juego, cuando Santiago Sandoval remató dentro del área del San Luis. El remate del joven canterano de las Chivas pegó en el poste y con fortuna golpeó la espalda de Andrés Sánchez para poner arriba a los rojiblancos.

¡Valen igual! 🤷‍♂️



Aquí está el tanto con el que @Chivas se adelantó en el marcador. 🐐



Sandoval con el remate al poste y al final, la suerte le sonrió al Rebaño. 🍀#LaLigaDeLaAfición✨ | #J7 | #AP26 | #ADSLCHI pic.twitter.com/LiFapgQTrv — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 5, 2026

No pasaron más de cinco minutos cuando las Chivas consiguieron su segunda anotación en el partido gracias a un gran remate de Ricardo Marín en la frontal del área. El delantero rojiblanco le pegó de volea a la esférica y la de gajos terminó colándose al fondo de la cabaña de los locales.

Lo problemas para el Atlético de San Luis iniciaron al minuto 30 de juego, cuando Anderson Duarte tuvo que salir del encuentro por lesión y tres minutos después Andrés Sánchez se tiro al césped por la misma razón y el guardameta mexicano también vio el resto del encuentro desde la banca.

El cronómetro seguía consumiendo el tiempo en el partido y a 10 minutos de llegar al final apareció Richard Ledezma en campo rival. El lateral de los rojiblancos condujo la esférica hasta el área y con un potente remate venció a Gibran Lajud para poner el tercer y último tanto de las Chivas.

El equipo de Gabriel Milito sigue en buen momento durante el torneo local y se mantienen invictos desde la Jornada 2 del Apertura 2026. El Rebaño Sagrado llegó a cuatro victorias en el certamen con 14 puntos acumulados.

El calendario para las Chivas podría empezar a tornarse complicado, ya que su siguiente encuentro será en el Estadio AKRON para enfrentar a los Pumas y una jornada después será el Clásico Nacional frente al América en el Estadio Azteca.

DCO