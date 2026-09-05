Aryna Sabalenka le confiesa a Carlos Alcaraz que le tiene celos por una increíble razón (VIDEO)

Carlos Alcaraz apareció en las canchas después de cuatro meses de inactividad por su lesión y lo hizo con un cambio de look que está enamorando a la afición en el US Open, y Aryna Sabalenka le confesó los celos que tiene al ver que el español tiene más cabello que la actual número uno del mundo de la WTA.

“Estoy tan celosa, yo no tengo tanto pelo. Qué injusto”, comentó Aryna Sabalenka, a lo que Carlos Alcaraz le respondió: “Necesito un peine, necesito más tiempo para hacerlo ¿sabes? (peinarse), ocupo un espejo, no estoy acostumbrado”, y Sabalenka le comentó: “Es un fastidio, ¿no?”.

Tú y todos estamos celosos @SabalenkaA 😂 pic.twitter.com/znAhmFxosA — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Carlos Alcaraz regresó con más fuerza tras su lesión

Carlos Alcaraz tuvo que ausentarse de Roland Garros y Wimbledon por su lesión en la muñeca, pero parece que el descanso fue lo mejor que le pasó al español, ya que en el US Open está demostrando una gran fuerza en cada partido.

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El Niño Maravilla solo ha perdido un set en los tres partidos que lleva disputados en el Abierto de Estados Unidos y fue ante el portugués Jaime Faria en la segunda ronda del torneo local. Carlos Alcaraz se encuentra defendiendo el título que consiguió el año pasado en Flushing Meadows.

El español también disputó el torneo de dobles mixto junto a una leyenda del tenis femenil, Serena Williams, lamentablemente la pareja cayó en segunda ronda ante la dupla conformada por Belinda Bencic y Flavio Cobolli.

👀 Carlos Alcaraz se quitó la camiseta y el público se volvió loco... pic.twitter.com/ZXfGpjEqIJ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 4, 2026

Carlos Alcaraz se mide a Tommy Paul en octavos de final

Carlos Alcaraz se enfrentará ante el estadounidense Tommy Paul en los octavos de final del US Open, buscando meterse a los cuartos de final de la competencia, aunque ya inician los partidos complicados para el español.

En caso de ganar su partido, el Niño Maravilla podría verse las caras con Ben Shelton o Stéfanos Tsitsipás, compromiso en el que el estadounidense es el favorito.

DCO