Quién era Baby Face, el luchador mexicano que murió a los 79 años; trayectoria y datos interesantes

Baby Face, nacido el 31 de agosto de 1947 en Comala, Colima, perdió la vida después de 79 años de existencia. Tuvo su debut profesional en 1970 de la mano de sus maestros Felipe Ham Lee y Shadito Cruz. Durante 32 años figuró en la escena máxima de la lucha libre y tuvo grandes momentos arriba del cuadrilátero.

Su consolidación llegó en la década de los 70s y 80s, siendo uno de los rudos más eficientes y respetados del momento, además de tener uno de los apodos más peculiares dentro del pancracio nacional. El hijo del Santo fue el que dio a conocer la noticia en redes sociales.

Lamento profundamente la partida de mi querido “Baby Face”

José Guadalupe Fuentes Ochoa.

31 de agosto de 1947 — 25 de septiembre de 2026



Gran figura de la Lucha Libre Mexicana

y entrañable compañero de profesión.



Descanse en paz.



Nuestro más sentido pésame a su familia,… pic.twitter.com/M7UMEWMxaD — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) September 25, 2026

Así fue la carrera de Baby Face en la lucha libre

Baby Face inició su carrera en 1970 y su gran momento llegó cuando con la empresa Universal Wrestling Association (UWA), en la que llegó a ganar el Campeonato Pesado Ligero y el Campeonato Mundial de Tríos.

Llegó a viajar a Japón para hacer giras internacionales y tuvo un paso por la empresa de New Japan Wrestling. En su momento Baby Face fue catalogado como uno de los mejores gladiadores del circuito global.

Lamentablemente las lesiones estuvieron presentes en la carrera de Baby Face, pero fue a mediados de los 90 cuando tuvo más problemas con ello y llegó el grave dolor en la cadera que arrastró por un tiempo. Su retiro formal de la lucha libre se dio en el año 2000 y años más tarde se operó de la rodilla y de ambas caderas.

Baby Face, leyenda de la lucha libre en México, murió a los 79 años.X ı Foto: X @FightfulEspanol

La cocina, otro de los amores de Baby Face

Baby Face no solo estaba enamorado de la lucha libre, otro de sus hobbies era la cocina y durante su gira por Asia, aprovecho su tiempo libre para aprender de la gastronomía del lugar y diferentes técnicas de cocina de Japón.

Después de retirarse del cuadrilátero, Baby Face fundó el famoso restaurante conocido como “Los Arroces del Baby Face”, un lugar a donde asisten amantes de la comida japonesa y aficionados de la lucha libre por el arroz frito estilo oriental.

El puesto estaba a espaldas de la Monumental Arena México, muy cerca del la estación Balderas del Metro de la Ciudad de México. Este lugar se llenaba de gente que siempre siguió a Baby Face y a periodistas que iban a cubrir los eventos del CMLL.

DCO