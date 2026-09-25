Ciclismo

Atletas juveniles ponen el nombre de México en alto con su gran participación en el Mundial de Ciclismo

El equipo juvenil mexicano realizó un gran trabajo en el Mundial de Ciclismo y destacaron en las diferentes competencias que se llevaron a cabo

Los juveniles de México firmaron una gran actuación en Montreal.
Los juveniles de México firmaron una gran actuación en Montreal. Foto: Instagram @ucmex_oficial
Por:
Diego Chávez Ortiz

La participación de los juveniles de México en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. En el último día de actividad Said Cisneros y Daniel Moreno entre los primeros 35 puestos de la prueba junior varonil.

Los diferentes atletas juveniles que se dieron cita en el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, las nuevas generaciones de este deporte afrontaron diferentes pruebas muy exigentes, pero lograron sobreponerse para firmar un buen resultado en sus respectivas pruebas.

En la prueba de ruta junior femenil, Nabyenka Bareño fue la primera atleta azteca en cruzar la meta y lo hizo en la posición 24 con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 42 segundos, solo detrás de la española Alejandra Neira, la campeona de la prueba, por 1 minuto y 42 segundos. Mientras que su compatriota Gaetana Alhach terminó en el lugar 40 con una marca de 2:30:18 horas.

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La categoria Sub-23 varonil de México también tuvo un buen resultado. Said Cisneros terminó en el puesto 35 con un tiempo de 4 horas, 20 minutos y 4 segundos, Leonel Cisneros cruzó en el puesto 75 y Michael Zárate ocupó el sitio 81. Mientras que José Antonio Prieto y José Juan Prieto no terminaron la prueba.

En la Sub-23 femenil, Mayte Zamudio terminó en la posición 61, con un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 1 segundo, a 14:51 minutos de la campeona mundial Viktória Chladoňová. Pola Reyes y Gissel Borbón no terminaron la prueba.

La siguiente prueba de la Selección Mexicana será este sábado 26 de septiembre con la prueba de ruta élite femenil, en la que aparecerán Romina Hinojosa y Andrea Fregoso.

DCO

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