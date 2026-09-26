¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana de Rafa Márquez tras enfrentar a Colombia?

Rafa Márquez arrancó su etapa al frente de la Selección Mexicana y lo hizo enfrentando a Colombia en Baltimore, pero el Tricolor ya pone la mira en su próximo rival en esta fecha FIFA para seguir preparándose de cara a lo que será la Concacaf Nations League.

El conjunto Tricolor mostró una mejoría en el campo de juego con el estilo de Rafa Márquez, una Selección Mexicana que dominó la mayor parte del compromiso y puso en aprietos a una de las mejores escuadras de Sudamérica.

¡DOBLE SESIÓN, DOBLE ESFUERZO! 🔥



Cuando el objetivo es grande, el trabajo no se detiene. ⚽



Así se vivió una jornada intensa de entrenamiento de nuestra Selección Nacional. 🎥 pic.twitter.com/EYDhsaYfv5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 24, 2026

¿Cuándo será el siguiente partido de la Selección Mexicana?

El equipo de Rafa Márquez tendrá tres compromisos en la fecha FIFA de septiembre y octubre, los que servirán para que el técnico michoacano defina a su once titular que se presentará en el Estadio BBVA para el primer encuentro de la Nations League.

El Tricolor jugará su segundo compromiso en la era Márquez el próximo martes 29 de septiembre, cuando mida fuerzas ante Perú en otro cotejo de carácter amistoso. El choque entre México y la Blanquirroja se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en punto de las 14:00 horas.

Para este compromiso Rafa Márquez ya contará con los 30 convocados. Luis Romo, Diego Campillo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Dagoberto Espinoza serán los futbolistas que llegarán a la ciudad de Nueva Jersey para tener participación con el conjunto nacional.

Se llama Gilberto... Se apellida Mora. 🤩



Morita mete su primer gol vistiendo los colores de nuestro representativo absoluto. ❤️



¡Es el jugador más joven que anota con la Selección Nacional de México! 🔥



¿Un datito más? Lo hizo portando el número 🔟. pic.twitter.com/II17TobiTw — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 27, 2026

Gilberto Mora se estrenó como el nuevo 10 de la Selección Mexicana

Gilberto Mora anotó el primer gol de la Selección Mexicana en la era Márquez, en el partido amistoso contra Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Corría el minuto 63 del encuentro en Estados Unidos, cuando Gilberto Mora abatió a Álvaro Montero para conseguir el primer gol del Tricolor en el comienzo del “Káiser de Michoacán” como entrenador del conjunto nacional. El jugador de los Xolos se estrenó con el dorsal ‘10′ del Tricolor.

Colombia es el primer rival al que enfrenta la Selección Mexicana en este nuevo proceso con Rafa Márquez, luego de que el histórico exdefensa fue el elegido para ocupar el lugar que Javier Aguirre dejó vacante en el banquillo tras el Mundial 2026.

DCO