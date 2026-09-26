¿Quién es Xavier Calvo, el nuevo preparador físico de la Selección Mexicana y reemplazo de Pol Lorente?

La Selección Mexicana inició una nueva concentración para los cuatro partidos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, pero antes de viajar a Estados Unidos el Tricolor anunció la baja del preparador físico Pol Lorente, quien formo parte del cuadro mexicano durante el Mundial 2026.

Después de varios días, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió que Xavier Calvo sea el encargado de quedarse con esa posición dentro de la Selección Mexicana. Calvo ya formaba parte del cuadro azteca y solo subió para quedarse con el puesto y ser uno más en el cuerpo técnico de Rafa Márquez.

Terminada la fase de grupos, seguimos viviendo el sueño de todo un país



Vamos a por lo que viene, porque queremos más 🇲🇽



Un orgullo pertenecer a este grupo 💚 pic.twitter.com/9CTWDehQwS — Xavier Calvo (@xaviercalvo) June 26, 2026

¿Quién es Xavier Calvo, el nuevo preparador físico de la Selección Mexicana?

El nuevo preparador fisico de la Selección Mexicana tiene estudios en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universitat de Lleida. Mucho de su trabajo se ha enfocado en la recuperación de los jugadores y la rehabilitación tras severas lesiones.

Xavier Calvo formó parte del Mallorca hace algunos años, donde conoció a Javier Aguirre, y compartió con Pol Lorente, quien lo acercó aún más a la Selección Mexicana. Durante la etapa del Vasco se enfocó en estar al tanto de los futbolistas mexicanos que juegan en Europa.

En 2025 fue cuando arribó a la estructura de la Federación Mexicana de Futbol. De momento es el preparador físico interino del cuadro Tricolor, pero en caso de que realice un buen trabajo, Rafa Márquez podría considerarlo para quedarse durante la etapa del Káiser en el conjunto nacional.

DCO