Querétaro sorprende al vencer a Chivas de visita con un error grosero de Luis Romo; resumen y goles

El Querétaro consiguió llevarse la victoria frente a las Chivas en la cancha del Estadio AKRON por marcador de 2-0, pero Luis Romo fue el que se llevó las críticas de la afición rojiblanca por el grosero error que cometió dentro de su propia área que le otorgó el primer tanto a los Gallos Blancos.

El conjunto de Querétaro está siendo el caballo negro de la competencia, pues de momento se encuentran en la cuarta posición en la tabla general con 17 unidades y un partido menos, así que podrían sumar otros tres puntos para seguir escalando posiciones en busca de disputar la Liguilla.

Después del primer gran tiempo que el Rebaño Sagrado jugó en el Clásico Nacional ante las Chivas, parece que la baja de Raúl Rangel y de Roberto Alvarado si le pesó al conjunto de Gabriel Milito, ya que fueron un equipo diferente al que se presentó en el Estadio Azteca la semana pasada.

Gabriel Milito realizó dos cambios en el arranque de la parte complementaria, Richard Ledezma y Ángel Sepúlveda ingresaron al campo en lugar de Fernando ‘Oso’ González y Brian Gutiérrez, pero ni estos movimientos pudieron ayudar al Rebaño Sagrado a conseguir el empate en el compromiso.

El segundo gol del Querétaro llego al minuto 68 de juego cuando el equipo visitante concreto un buen contragolpe tras una jugada a balón parado de las Chivas. Enzo Giménez llegó al área rival por la banda derecha y cedió la de gajos a Mateo Coronel, quien definió solo frente a Óscar Whalley para aumentar la ventaja de los Gallos Blancos.

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Aquí está el segundo gol de los emplumados esta tarde. 💙🖤



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El compromiso se puso cuesta arriba, aún más, para las Chivas al minuto 90 de juego, cuando Santiago Homenchenko recibió la esférica solo en el área de las Chivas y recibió una falta por parte de Omar Govea, por la que el jugador mexicano se ganó una tarjeta roja a minutos de terminar el compromiso.

El equipo de Gabriel Milito volverá a la actividad hasta el 10 de octubre del 2026 cuando se midan al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío. El partido promete emociones por el presente que viven ambas instituciones.

DCO