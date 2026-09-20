El nuevo apodo que Miguel Borja se ganó tras su GOLAZO de chilena ante Chivas (VIDEO)

Miguel Borja consiguió el que podría ser el mejor gol de la temporada en la Liga MX ante las Chivas en el Clásico Nacional y el delantero colombiano fue entrevistado tras el compromiso donde se dio a conocer su nuevo apodo por los tantos que consiguió ante Cruz Azul y el Rebaño Sagrado.

El Colibrí fue entrevistado por Julio Ibáñez en la cancha del Estadio Azteca y el reportero en cancha le dijo “Miguel Borja ¿ya te puedo decir el señor de los Clásicos?" a lo que el delantero colombiano sacó una sonrisa y comenzó a explicar como se dio su gol de chilena ante las Chivas para desatar la locura en el Estadio Azteca.

Miguel Borja suma tres goles en dos partidos con el América

Miguel Borja cayó como anillo al dedo en el América para convertirse en uno de los mejores jugadores del equipo de Guillermo Almada y en dos partidos disputados como azulcrema suma tres goles, uno de ellos de chilena y que será recordado por la afición de las Águilas.

El delantero colombiano entró en los dos partidos más importantes de la temporada para el América, ante Cruz Azul y Chivas, y logró meter a los de Coapa en el partido con sus anotaciones, demostrando que sabe lo que es disputar un Clásico y como se deben de jugar este tipo de partidos.

El ariete de 33 años podría ganarse la titularidad del conjunto de Coapa si mantiene el buen ritmo dentro del campo de juego, ya que Henry Martín no pasa un buen momento y el último gol que marcó el delantero mexicano fue hace poco más de un mes ante Juárez.

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

¿Cuándo es el próximo encuentro del América de Miguel Borja?

El América quiere volver a la senda del triunfo después de tres derrotas y un empate. Las Águilas perdieron ante el Monterrey, León y Cruz Azul, además del empate ante las Chivas en el Clásico Nacional.

El próximo encuentro del conjunto azulcrema en el torneo local será el 27 de septiembre del 2026 cuando se enfrenten al Necaxa en la cancha del Estadio Victoria en busca de que las Águilas vuelvan a ganar en la Liga MX.

El equipo de Guillermo Almada está en el tercer puesto de la tabla general con 17 unidades, pero tienen un partido menos que las Chivas que presumen 18 puntos en el torneo local.

DCO