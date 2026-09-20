El VIDEO de la pelea entre dos pilotos de NASCAR que llegó a los golpes por un incidente en la pista

Ryan Blaney y Carson Hocevar tuvieron un choque en las vueltas finales de la carrera, lo que dejó fuera a Blaney de la contienda de la NASCAR Cup. Sin embargo, este incidente no se quedó en la pista, ya que ambos pilotos se encararon en la zona de boxes y el problema escaló hasta los golpes, una imagen poco vista en la categoría que se disputa en Estados Unidos.

Lo que generó esta inesperada pelea empezó en la pista cuando Blaney rebasó a Hocevar para quedarse con el segundo puesto de la parrilla, pero cuando intentó recuperar la posición por el interior, el automóvil 12 bloqueó el intento de rebase y el 77 no pudo evitar contactar con el muro, lo que impidió que continuará.

Ryan Blaney estuvo en el centro médico tras la carrera y explicó, desde su punto de vista, lo que ocurrió con Carson Hocevar en la pista, dejando en claro que hubiera podido mandar a su rival contra el muro, pero esa no fue su intención.

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“Sentí que no levantó. Le dejé mucho espacio. No lo cerré ni lo mandé contra la cerca, nada. Podría haberlo hecho fácilmente. Protegí la parte baja y decidió que quería estar allí, no levantó y me chocó”, comentó Ryan Blaney

Cuando ambos pilotos cruzaron la meta y bajaron de su vehículo la bomba explotó. Carson Hocevar descendió de su automóvil y en su camino se encontró a Ryan Blaney, primero se hicieron de palabras, pero cuando ya estaban muy cerca uno del otro, salió el primer golpe directo al rostro de Hocevar que le tiró la gorra.

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Termina calientita la NASCAR en Bristol tras el toque entre Hocevar y Blaney, al final de la carrera va Ryan a buscar a Carson y terminan a los madrazos. pic.twitter.com/4vDE70YM58 https://t.co/kyccj57MX5 — 🏁「 Alerta Racing 」🏁 (@AlertaRacing) September 20, 2026

A pesar de que ambos pilotos ya habían sido separados, Carson Hocevar no quería dejar las cosas así y después de levantarse del suelo, corrió contra Ryan Blaney para regresarle el golpe que le recetó cuando llegó a encararlo.

La NASCAR aún no comunica si habrá alguna sanción para estos dos pilotos, que después de la carrera generaron emoción en las gradas por lo pelea callejera que protagonizaron frente a las cámaras.

DCO