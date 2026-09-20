Atlético de Madrid se lleva el derbi tras vencer al Real Madrid que sufre su segundo descalabro

El Atlético de Madrid recibió el primer derbi de la temporada y con dos tantos en la parte complementaria se llevaron la victoria frente al Real Madrid por marcador de 2-1. El partido cambió por completo tras la expulsión de Dean Huijsen.

El primer tiempo fue muy parejo en la cancha del Riyadh Air Metropolitano con pocos tiros a puerta por parte de ambos equipos, aunque los colchoneros casi pierden a Cristian Romero, quien vio la tarjeta roja al minuto 38, pero el VAR llamó al silbante para que revisara la acción y el cartón fue cambiado para el argentino.

Gaaaaal de Grimaldo ⚽️ Atlético de Madrid ya va ganado el Derbi Madrileño 🏟️



Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid pic.twitter.com/Sp8cQnxiVK — La 12 (@La12129895) September 20, 2026

El momento que cambió el partido para ambas escuadras se dio al inicio de la parte complementaria. Al minuto 52 de juego Dean Huijsen cometió una falta infantil dentro de su propia área sobre Giuliano Simeone que le dio un penalti al Atlético de Madrid, el defensor español vio la tarjeta roja y Alejandro Grimaldo cambio la pena máxima por gol para abrir el marcador.

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Los locales no tardaron en ampliar la ventaja y al 59′ de tiempo corrido Giuliano Simeone llegó a línea de fondo para mandar un servicio certero cerca del punto de penalti, donde apareció el canadiense Jonathan David para marcar el segundo tanto del compromiso, poniendo contra las cuerdas a los merengues.