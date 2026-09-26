¡Última hora! Alexis Vega adelanta su retiro de la Selección Mexicana en pleno juego ante Colombia (VIDEO)

Alexis Vega, goleador del Toluca, adelantó que analiza seriamente retirarse de la Selección Mexicana, minutos antes de que comenzara el amistoso contra Colombia, encuentro que marca el debut de Rafa Márquez como director técnico del Tricolor.

El atacante de los Diablos Rojos aseguró que después de una plática que tuvo con su esposa estudió la posibilidad de hacerse a un lado de la Selección Nacional, e incluso admitió estar molesto por haber tenido poca actividad en el Mundial 2026.

¿SE RETIRA DE LA SELECCIÓN? 🚨🇲🇽



Alexis Vega reveló en entrevista con TUDN que está analizando seriamente dar un paso al costado del Tri para abrirle paso a nuevos talentos 🇲🇽👋



📌 El ex 10 de México dejaría un registro de 54 partidos disputados, 7 goles y 8 asistencias con la… pic.twitter.com/ginx8qNhtz — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 27, 2026

“Obviamente después de Mundial salí un poco mal porque no tuve tanta participación, una bronca conmigo mismo no con el técnico, obviamente yo quería jugar más. Es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada, en la cual estoy viendo si sigo en la selección o no, se que es una decisión complicada, pero en estos días sacaré un comunicado”, declaró Alexis Vega a TUDN momentos después del empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul.

Rafa Márquez no convocó a Alexis Vega

Alexis Vega no estuvo entre los convocados en la primera lista de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana.

El exdefensa del Barcelona comentó al respecto que la no inclusión del atacante del Toluca en su primera convocatoria al frente del Tricolor se debe a que ya sabe lo que le puede aportar al equipo, razón por la cual prefirió darle oportunidad a otros jugadores.

EVG