Selección Mexicana

Así fue el primer gol que recibió México en la era Márquez (VIDEO)

El colombiano Luis Suárez fue el encargado de hacerle el primer gol a la Selección Mexicana en el primer juego del Tricolor bajo la dirección técnica de Rafa Márquez

México recibió su primer gol en contra en la era Márquez en el amistoso frente a Colombia.
México recibió su primer gol en contra en la era Márquez en el amistoso frente a Colombia. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

Menos de 10 minutos pasaron para que la Selección Mexicana recibiera su primer gol en la era Márquez, en el partido amistoso contra Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Luis Suárez, delantero del Sporting Lisboa, anotó con un remate de cabeza al minuto 9 el primer tanto del cotejo amistoso, para poner al frente a los cafeteros, después de un centro de Richard Ríos.

Luis Suárez les ganó la marca a Jorge Sánchez y a Israel Reyes, en una acción en la que Raúl ‘Tala’ Rangel nada pudo hacer.

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EVG

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