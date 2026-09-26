Así fue el primer gol que recibió México en la era Márquez (VIDEO)

Menos de 10 minutos pasaron para que la Selección Mexicana recibiera su primer gol en la era Márquez, en el partido amistoso contra Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.
Luis Suárez, delantero del Sporting Lisboa, anotó con un remate de cabeza al minuto 9 el primer tanto del cotejo amistoso, para poner al frente a los cafeteros, después de un centro de Richard Ríos.
Luis Suárez les ganó la marca a Jorge Sánchez y a Israel Reyes, en una acción en la que Raúl ‘Tala’ Rangel nada pudo hacer.
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Jugadores de México y Colombia guardan minuto de silencio
Los futbolistas de México y Colombia guardaron un minuto de silencio antes del arranque del partido en Baltimore.
La razón de este hecho fue en homenaje a las víctimas del terremoto ocurrido en la nación sudamericana el 10 de agosto.
EVG