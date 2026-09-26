Así fue el primer gol que recibió México en la era Márquez (VIDEO)

México recibió su primer gol en contra en la era Márquez en el amistoso frente a Colombia.

Menos de 10 minutos pasaron para que la Selección Mexicana recibiera su primer gol en la era Márquez, en el partido amistoso contra Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Luis Suárez, delantero del Sporting Lisboa, anotó con un remate de cabeza al minuto 9 el primer tanto del cotejo amistoso, para poner al frente a los cafeteros, después de un centro de Richard Ríos.

A ridiculous ball swung in from Richard Rios to Luis Suarez, who beats both Israel Reyes and Jorge Sanchez for the goal in the 9th minute. #Mexico pic.twitter.com/rbd9lAsPEt — herculez gomez (@herculezg) September 27, 2026

Luis Suárez les ganó la marca a Jorge Sánchez y a Israel Reyes, en una acción en la que Raúl ‘Tala’ Rangel nada pudo hacer.

Jugadores de México y Colombia guardan minuto de silencio

Los futbolistas de México y Colombia guardaron un minuto de silencio antes del arranque del partido en Baltimore.

La razón de este hecho fue en homenaje a las víctimas del terremoto ocurrido en la nación sudamericana el 10 de agosto.

EVG