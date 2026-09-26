¡TERRIBLE! Jugadores se agarran a golpes en el túnel de vestuarios tras la final de la Supercopa Internacional (VIDEO)

Jugadores de Rosario Central y Estudiantes de La Plata se pelearon en el túnel.

La final de la Supercopa Internacional termino manchada por la terrible batalla campal que se suscitó tras el final del encuentro. Los jugadores y cuerpo técnico de Estudiantes de La Plata terminaron muy calientes y molestos por las decisiones del árbitro central. La calentura generó una pelea en el túnel de vestuarios.

Cuando los dos equipos se dirigían al túnel de vestuarios, se puede ver en el video que una persona vestido de negro empuja a un jugador de Estudiantes de La Plata, lo que generó el enojo del conjunto rojiblanco y comenzaron a soltar golpes y empujones, pero todo se pudo controlar rápidamente.

¡¡ESCANDALOSO FINAL EN SANTIAGO DEL ESTERO TRAS EL TERCER GOL DE ROSARIO CENTRAL!! ¡PIÑAS EN EL TÚNEL ENTRE LOS JUGADORES!



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El árbitro central fue protagonista en la final de la Supercopa Internacional

Estudiantes de La Plata y Rosario Central regalaron un gran encuentro para definir al campeón de la Supercopa Internacional; sin embargo, el compromiso se vió mermado por las decisiones del silbante central.

El juez marcó un penal dudoso que generó el enojo del cuerpo técnico de Rosario Central, por lo que el presidente del equipo de La Plata, Juan Sebastián Verón, bajo al campo de juego y encaró al árbitro diciéndole “es toda tuya, toda tuya, ladrón”, culpándolo de la derrota de su club.

De igual forma los internautas publicaron el video de la patada de Elías Verón sobre Adolfo Gaich, cuando el jugador de Rosario Central ya tenía una tarjeta amarilla.

DCO