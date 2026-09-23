Santiago Gimenez con sobrecarga muscular se mantiene en la Selección Mexicana

El delantero del Porto Santiago Gimenez tiene un problema muscular, pero se mantendrá con el equipo nacional para la Fecha FIFA.

Santiago Gimenez, delantero del Porto, llegó a la concentración de la Selección Mexicana con una sobrecarga muscular en el aductor derecho, pero no es una lesión de gravedad y seguirá con el equipo para la Fecha FIFA.

Por la sobrecarga muscular el ariete ex Milan realizó trabajo diferenciado ayer y hoy, pero por la tarde estará integrándose al entrenamiento con el resto de sus compañeros.

Santiago Gimenez es uno de los tres delanteros centros convocados para el debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

El canterano del Cruz Azul comparte llamado con Germán Berterame y Armando González, quienes son los otros ‘9’ en la lista de 30 futbolistas.

La Selección Mexicana entrena bajo las indicaciones de Rafael Márquez, de cara al debut del DT en el banquillo Tricolor



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Siguen las bajas para Rafa Márquez en la Selección Mexicana

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, informó que el defensor central César Montes causa baja de la convocatoria de México por un tema físico.

En el entrenamiento abierto a medios, el directivo reveló que “El Cachorro” tiene un desgarro en el glúteo derecho, por lo que regresará mañana a Rusia a continuar con su recuperación.