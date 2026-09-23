Conade presenta alianzas y eventos deportivos en México en la Multirueda de prensa

La Multirueda de prensa de Conade arrancó con la presentación del Paracentroamericanos de Boccia, evento que se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo, del 21 al 27 de noviembre del 2026 en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Hidalgo y servirá para que las delegaciones consigan su pase a los Juegos ParaPanamericanos de Lima 2027.

Es la primera vez que se hace este evento. A pesar de que es de Centroamericanos también Estados Unidos y Canadá tuvieron invitación para participar en esta competencia. El Gobernador del Estado de Hidalgo comentó que se hizo una inversión de 530 millones de pesos para la renovación de la Ciudad Deportiva que tiene 14 hectáreas de extensión.

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Del 25 de septiembre al 4 de octubre, Mérida y Cancún serán sedes de la Copa Mundial Sub-15 @WBSC 2026, donde el talento juvenil internacional buscará sumar puntos al ranking mundial.



¡Vivamos la fiesta del “Rey de los Deportes”! 🙌🏻 pic.twitter.com/6WZFMbnQan — CONADE (@conadeoficial) September 23, 2026

Después llegó el momento del Campeonato ParaPanamericano de Powerlifting, en el que competirán 294 atletas de 21 países distintos del 4 al 8 de octubre y se disputará en el Pabellón de Pelota del Centro Nacional de Talento Deportivo y Alto Rendimiento (CNAR).

La atleta Belem Montserrat Sánchez tomó el micrófono para dejar en claro que “es un honor que este evento sea aquí en México, traer a diferentes países a conocer nuestra cultura. Es una fiesta que vamos a dar. Como mexicanos somos muy representativos, pero iremos en busca de las medallas. Este evento es muy importante para poder llegar a Los Ángeles 2028”.

Por otro lado, con la compañía de Horacio Llamas, el primer mexicano en jugar en la NBA, se presentó la clase masiva de baloncesto “Ponte Pila, Bota y Encesta”, la cual se llevará a cabo en 600 puntos diferentes del país.

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Del 21 al 27 de noviembre se realizará en Hidalgo, por 1ra vez, el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Boccia 2026, que fortalecerá el desarrollo competitivo de la disciplina en la región



👉 Será clasificatorio a Parapanamericanos Lima 2026 pic.twitter.com/MSrOh1MBx0 — CONADE (@conadeoficial) September 23, 2026

La clase se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2026 y Horacio Llamas estará presente en la ciudad de Guadalajara para esta clase masiva de baloncesto. Este evento es gratuito y puedes hacer tu registro vía internet para formar parte de la clase nacional.

La última parte de la Multirueda de prensa fue para la NFL y Arturo Olivé, director general de NFL México, presentó la alianza con la Conade, que llevará el flag football a las escuelas primarias, se les otorgará uniformes a los atletas y coaches, además de la llegada de la Miami Dolphins Academy para ayudar a los pequeños y a sus entrenadores a estar mejor preparados.

Pero la NFL México quiere llevar el flag football más allá, pues realizarán diferentes eventos en el país para reunir a los niños y niñas que estén interesados en incursionar en este deporte que está tomando fuerza en México.

Rommel Pacheco habló sobre el crecimiento del flag football y las ventajas que tienen las y los jugadores en el CNAR para prepararse de cara a sus competencias, además de los apoyos que tienen por parte de la Conade.

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