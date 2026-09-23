Así fueron los golazos de Rebeca Bernal en la victoria del Manchester United por 10-1 (VIDEO)

La mexicana Rebeca Bernal celebra uno de sus goles con el Manchester United en la Copa Inglesa Femenina

La mexicana Rebeca Bernal marcó sus primeros dos goles con el Manchester United el futbol europeo en la aplastante victoria de su equipo ante el Sheffield United por marcador de 10-1 en la Copa Inglesa Femenina.

En su primera titularidad con el cuadro femenil de los Red Devils, la zaguera azteca vivió una noche redonda al hacerse presente en el marcador al minuto 18 y al 55. La leyenda de la Liga MX Femenil se lució con su especialidad; el remate de cabeza.

‼️🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 DOBLETE DE REBECA BERNAL CON EL MANCHESTER UNITED WOMEN.



Otra vez ganó en el juego aéreo y puso su segundo gol en la goleada de las Red Devils por la #SubwayPlayersCup. https://t.co/PE3oIKiSdi pic.twitter.com/R38RXeSnMr — Mundo Pelota (@mundopelotanet) September 23, 2026

Así fueron los golazos de Rebeca Bernal con el Manchester United

Rebeca Bernal arrancó en el 11 inicial el duelo de la Women’s League Cup (Copa Inglesa Femenina). Su primera diana significó el 2-0 momentáneo para el Manchester United. Se levantó más alto que la jugadora que la marcaba y consiguió un certero cabezazo.

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El Sheffield United poco pudo hacer para evitar la humillación. Con el pasar de los minutos el equipo rojo se lucía y mostraba superior. Bernal encontró su segundo tanto personal y el 7-0 parcial al 55. De nueva cuenta la mexicana encontró la red con un testarazo.

Happy with that half, Reds? 😍 pic.twitter.com/sbKgYwi1Dc — Manchester United Women (@ManUtdWomen) September 23, 2026

Además de Rebeca Bernal, las anotadores del Manchester United fueron Mared Griffiths (triplete) , Lea Schuller (doblete), Ella Toone, Jess Simpson y Maya Le Tissier.

Bernal, originaria de Tampico, Tamaulipas, ha tenido un gran inicio en su aventura en el futbol europeo. Debutó con el Manchester United ante el Chelsea el pasado 13 de septiembre, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana formada en la Liga MX en jugar en la Women’s Super League.

La tamaulipeca, de 29 años, formó parte del primer torneo histórico de la Liga MX Femenil en 2017. Debutó con Rayadas del Monterrey, en donde se convirtió en símbolo y figura de la institución, siendo campeona en el Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Goal for Rebeca Bernal! 💪 pic.twitter.com/pxVGVIKOp5 — Manchester United Women (@ManUtdWomen) September 23, 2026

Rebeca Bernal tuvo una destaca carrera en el balompié mexicano, por lo que en febrero de 2025 se concretó un fichaje estrella entre la Liga MX y la liga de Estados Unidos. Pasó de Rayadas al Washington Spirit de la National Women’s Soccer League.

El legado de Rebeca Bernal en el futbol azteca es de los más destacados, pues colaboró en cada uno de los cuatro títulos que Rayadas tiene en la Liga MX Femenil (segundas máximas ganadoras tras Tigres que tiene 6), ha jugado con la Selección Mexicana desde 2016 con 9 goles en 65 duelos.

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