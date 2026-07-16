Conade elimina bonos por participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe; estímulos federales, exclusivos para medallistas

Los atletas, entrenadores y equipos multidisciplinarios que asistan a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo no recibirán estímulos económicos del Gobierno Federal solo por participar como sucedió el sexenio anterior.

Así lo confirmó Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tras confirmar la ceremonia de abanderamiento con la presidenta Claudia Sheimbaum el próximo lunes.

▶ #Video | Conade (@conadeoficial) no tiene considerado bonos por participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estímulos federales serán exclusivos para medallistas. Rommel Pacheco confirmó que los atletas ya no recibirán estímulos económicos del Gobierno Federal solo… pic.twitter.com/WnvLs0vMpN — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 16, 2026

Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, los deportistas contaban con un beneficio económico base sin importar su rendimiento. En San Salvador 2023, la presidencia otorgó $75,000 pesos a cada uno de los 633 integrantes de la delegación solo por asistir, cifra que escaló a $240,000 pesos por atleta en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Estos recursos especiales procedían principalmente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), organismo encargado de subastar bienes confiscados y dinero recuperado de casos de corrupción o del crimen organizado, así como de premios especiales mediante sorteos organizador por la Lotería Nacional.

Sin embargo, el nuevo rumbo de la Conade solo considera el tabulador por preseas de oro, plata y bronce que se publicó en el diario oficial. “Ahorita en las reglas de operación está el tabulador por medallas, hasta el momento no tenemos ninguna notificación... en nuestros tiempos -como atleta- era ganas medalla te dan tu estímulo”, señaló Pacheco a su llegada a Zapopan para la Copa México de Clavados, enfatizando que no existe instrucción presidencial para repetir los bonos generalizados de participación.

La Copa México de Clavados en Zapopan ı Foto: Claudia Ruiz

Un cambio de visión

El titular de la Conade justificó la medida argumentando un cambio en el destino de los recursos públicos. Según Pacheco, los estímulos económicos directos de administraciones pasadas pocas veces se invertían en el desarrollo deportivo de los atletas.

“Por lo regular uno pensaría que el estímulo o la beca que reciben es para su entrenamiento o su preparación; nosotros fuimos atletas, la mayoría de las veces no se utiliza para eso, se compran su coche, su iPhone, sus Jordan”, declaró el funcionario. Aunque matizó que los deportistas están en su derecho de gastar el dinero como deseen, defendió que la Conade actual prefiere garantizar que “al atleta no le falte nada” en el plano estrictamente deportivo, financiando viajes, campamentos, entrenamientos en el extranjero y equipamiento.

La Copa México de Clavados en Zapopan ı Foto: Claudia Ruiz

Patrocinios y apoyo estatal

Ante la eliminación del bono por asistencia, Pacheco aseguró que los atletas de primera fuerza se encuentran “bastante atendidos y consentidos”. El directivo destacó que la preparación técnica está completamente cubierta por el organismo y que, en paralelo algunos Institutos del Deporte también otorgan estímulos económicos a sus atletas.

Asimismo, celebró que las figuras actuales del deporte nacional generen ingresos propios gracias a la apertura comercial de la institución. “Por todos esos resultados les están llegando muchos patrocinadores... Nosotros cuando llega una empresa que los quiere, se los pasamos directo”, concluyó, citando como ejemplo los casos de los clavadistas Osmar Olvera y Randal Willars.

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