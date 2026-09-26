Cruz Azul consigue agónico y vibrante empate ante Toluca en el Estadio Azteca; resumen y goles

Gabriel 'Toro' Fernández consiguió el gol del empate de Cruz Azul ante Toluca al minuto 95.

El Cruz Azul rescató un cardiaco empate 3-3 ante el Toluca en el Estadio Azteca, donde desperdició una ventaja de 2-0 al medio tiempo del encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. El tanto de cabeza de Gabriel Fernández al 95′ impidió la caída del actual campeón.

Parecía que sería un juego tranquilo para los de casa, luego de que Nico Ibáñez puso al frente a los de La Noria apenas al minuto 7 de acción con una definición de derecha, a pase de José Paradela.

¡Goooooooool! Gol de Nicolás Ibáñez y Cruz Azul ya lo gana en apenas siete minutos 🔥😍⚽#SabadoFutbolero pic.twitter.com/Vbf1q4Gl3J — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 26, 2026

Cruz Azul pega de nuevo 🚂🔥



Gol de cabeza del 'Toro' Fernández que pone 2-0 a la Máquina ante Toluca ⚽️



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Cruz Azul aumentó su ventaja poco antes del descanso, luego de que al minuto 38 Gabriel Fernández marcó con un remate de cabeza tras un centro de Nico Ibáñez.

Toluca reacciona en la segunda mitad... pero no puede ganar

El Toluca se metió al encuentro en los primeros momentos del segundo tiempo y en un abrir y cerrar de ojos igualó a La Máquina.

Willier Ditta cometió juego peligroso en el área sobre Luan. La árbitra Katia Itzel García señaló la pena máxima a favor de los locales y Helinho engañó desde los 11 pasos a Kevin Mier para descontar al 55′.

En la siguiente jugada llegó el gol del empate del Toluca, luego de que Alexis Vega envió un centro al área, pero nadie tocó el balón y el mismo se introdujo en la cabaña del equipo capitalino.

¡Gooool de Alexis Vega! El Toluca le da la vuelta a Cruz Azul y ya gana 3-2 🚨😈#SabadoFutbolero pic.twitter.com/3LrHu82OuD — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 27, 2026

Los aficionados de Cruz Azul en las tribunas del Estadio Azteca no podían creer que el Toluca les hizo dos goles en menos de dos minutos, como le ocurrió a los dirigidos por Joel Huiqui en el clásico joven contra el América.

Esta vez sí hubo voltereta. Alexis Vega sacó un tiro fuera del área, Willer Ditta desvió la esférica, y eso impidió que Kevin Mier pudiera evitar la anotación en contra al minuto 78. En la siguiente acción fue anulado un tanto de Luka Romero por posición adelantada.

Al minuto 95 apareció el ‘Toro’ Fernández con un remate de cabeza a centro de Andrés Montaño para el cardiaco empate del Cruz Azul.

Próximos juegos de Cruz Azul y Toluca en el Apertura 2026

Cruz Azul y Toluca volverán a las canchas dentro de dos semanas, cuando se reanude la actividad del Apertura 2026 de la Liga MX, que se pondrá en pausa por la Fecha FIFA.

Los Diablos Rojos visitan el ‘Volcán’ para medirse ante Tigres el viernes 9 de octubre en la Jornada 11. Dos días después, La Máquina se mete a Ciudad Universitaria para enfrentar a Pumas en la reedición de la final del Clausura 2026.

EVG