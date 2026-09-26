Pumas vs Atlético de San Luis: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de la Jornada 10 del Apertura 2026

Pumas recibe al Atlético de San Luis en la continuación de la Fecha 10 de la Liga MX.

Pumas recibe este domingo a mediodía en Ciudad Universitaria al Atlético de San Luis en la continuación de la Jornada 10 de la Liga MX, un duelo en el que los del Pedregal aspiran a conseguir su cuarta victoria en el Apertura 2026 y su segunda en calidad de local.

Los auriazules llegan a este encuentro después de un empate contra el Atlas y una goleada sufrida a manos de las Chivas, en tanto que los potosinos vienen de vencer al Necaxa, equipo ante el que apenas ganaron su segundo juego en el torneo.

Dando todo por el azul y oro, 💪 estamos preparados para el partido de mañana en C.U.👊#SiemprePumas pic.twitter.com/L4ag0uISZe — PUMAS (@PumasMX) September 26, 2026

El otro triunfo de Pumas como local en lo que va del Apertura 2026 fue el conseguido sobre el León (3-1) en la Jornada 7, pues en la cancha del Olímpico Universitario cayeron ante el Pachuca (0-3) e igualaron con Querétaro (0-0) y Necaxa (1-1).

¿Dónde pasan EN VIVO el Pumas vs Atlético de San Luis?

El partido entre Pumas y Atlético de San Luis se jugará este domingo 27 de septiembre, en el Estadio Olímpico Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 12:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por la señal de ViX.

Fecha : Domingo 27 de septiembre

Hora : 12:00

Estadio : Olímpico Universitario

Transmisión: ViX

Posibles alineaciones de Pumas y Atlético de San Luis

PUMAS : Keylor Navas, Rodrigo López, Angel Azuaje, Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Uriel Antuna, Víctor Arteaga, Pedro Vite, Luciano Herrera, Robert Morales y Juninho.

ATLÉTICO DE SAN LUIS: Gibrán Lajud, Benjamín Galindo, Aldo Cruz, Eduardo Aguila, Román Torres, Óscar Macías, Sebastien Salles-Lamonge, Rafael Llorente, David Rodriguez, Anderson Duarte y Felipe Mora.

Pumas y Atlético de San Luis buscan tres puntos vitales

El triunfo este domingo en Ciudad Universitaria es imperativo para Pumas y Atlético de San Luis, que de momento están fuera de zona de Liguilla.

Los felinos marchan en el decimosegundo sitio de la clasificación del Apertura 2026 con una cosecha de 12 unidades, luego de tres juegos ganados, tres empatados y tres perdidos.

Por su parte, los tuneros se ubican decimocuartos con nueve puntos. Van por su segunda victoria como visitantes luego de la conseguida sobre Monterrey en la Fecha 6 (3-1).

Atlético de San Luis se impuso 1-0 a Pumas en el enfrentamiento más reciente entre ambos en Ciudad Universitaria, en la Jornada 14 del Apertura 2025.

EVG