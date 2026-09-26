Romina Hinojosa y Andrea Fragoso terminan su participación en el Mundial de Ciclismo sin poder completar la prueba de ruta

El Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 está llegando a su fin y este sábado se llevó a cabo la prueba femenil en la que Romina Hinojosa y Andrea Fragoso tuvieron participación, pero no consiguieron terminar la carrera por la dura exigencia que tuvieron durante su última competencia que se llevó a cabo en Montreal, Canadá.

El trazado se les complicó a más de la mitad de las ciclistas, ya que solo 49 de 140 participantes lograron cruzar la meta. Fue la neerlandesa Demi Vollering quien se llevó el primer lugar de la prueba de ruta con un tiempo de 4 horas, 45 minutos y 9 segundos para quedarse con el maillot arcoíris.

🚴‍♀️🇲🇽 | En el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, en Montreal, Canadá, Romina Hinojosa y Andrea Fragoso no lograron finalizar la prueba de ruta femenil élite.



Ambas recibieron apoyo de la CONADE. pic.twitter.com/CHcRDnt6mY — CONADE (@conadeoficial) September 26, 2026

Tanto Romina Hinojosa como Andrea Fragoso aún tienen una carrera por delante y varios campeonatos mundiales para buscar el maillot arcoíris, de momento terminan su participación y volverán con sus respectivos equipos para seguir con la temporada de la UCI.

El Campeonato Mundial de Ciclismo llega a su fin este domingo 27 de septiembre con la prueba de ruta varonil, en la que estará presente el mexicano sensación Isaac del Toro en busca de convertirse en campeón mundial por primera vez.

A su lado tendrá el apoyo de Carlos García, Eder Frayre, José A. Escárcega, Ulises Castillo y Edgar ‘Chucky’ Cadena, quienes ayudarán al Torito a ir en busca de la victoria en Montreal, pero no será nada sencillo para la escuadra azteca.

DCO