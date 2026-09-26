¿Quién es Arturo Lobito Torres, peleador profesional que falleció a los 26 años de edad y de qué murió?

El boxeo mexicano se encuentra de luto luego de la terrible muerte de Arturo “Lobito” Torres, un peleador profesional que falleció a los 26 años de edad luego de un par de días dramáticos, ya que se desvaneció en pleno ring durante un combate y permaneció en coma hasta que pereció, según información, por daño cerebral.

Todo empezó en la pelea que Arturo “Lobito” Torres sostuvo ante Gilberto “Torito” García. Ambos son originarios de Mexicali. La reyerta fue pactada a ocho asaltos en la división de peso superligero y se midieron el 19 de septiembre en Parque Vicente Guerrero.

Falleció Arturo "Lobito" Torres a los 26 años de edad. Récord de 15 triunfos (6 por KO) 6 derrotas y 3 empates. Su hermano informó que la primera operación fue con resultado positivo, sin embargo, permaneció en coma y el día de hoy se notificó su deceso.



En paz descanse https://t.co/2vFkxxIhwP — Óscar Mota Aldrete (@mota_sports) September 26, 2026

El “Lobito” Torres, tras desvanecerse en la lona, fue llevado de urgencias al Hospital General de Mexicali, en donde tuvo convulsiones. Se reporta que a Torres se le detectó un coágulo en el cerebro y lo llevaron a cirugía. Tras el procedimiento el peleador quedó en coma inducido.

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Lamentablemente tras un par de días en observación Ángel Torres, hermano del “Torito”, informó que la primera operación terminó con resultado positivo, pero falleció a los 26 años. No se ha revelado al momento la causa oficial, pero se dice que fue a causa de daño cerebral.

Así fue la pelea entre los boxeadores

El combate fue como se espera entre dos jóvenes mexicanos. Ambos salieron al intercambio y el “Torito” recibió un golpe en la nuca. El médico revisó al boxeador y lo dejó seguir. La pelea contuvo diversos periodos de control para cada uno, con dos caídas para el “Lobito” en rounds diferentes.

El combate se extendió hasta el séptimo asalto, Gilberto Gracía conectó varios golpes al rostro de Arturo Torres. El daño fue demasiado y la esquina del “Lobito” detuvo el combate. Cuando el árbitro se acercó para detener el combate, el peleador se desplomó y su cuerpo cayó a la lona, lo que preocupó a su esquina, que ingresó al ring de inmediato para auxiliarlo.

Personal médico también ayudó y lo colocaron en una camilla para su traslado a una institución médica donde ingresó a emergencias. La victoria de Gilberto “Torito” García pasó a segundo término, pues todos estaban preocupados por su rival.

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