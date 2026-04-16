¡Luto en el boxeo mexicano! Fallece la leyenda Miguel Canto Solís a los 78 años

El mundo del boxeo mexicano e internacional está de luto, pues este jueves se confirmó el sensible fallecimiento de Miguel Canto Solís a los 78 años de edad. El “Maestro” es considerado como uno de los mejores peso mosca en la historia del país.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dio a conocer la noticia en sus redes sociales. “De luto el boxeo yucateco tras el fallecimiento de Miguel Canto Solís a los 78 años”, se puede leer en su cuenta de Instagram.

Nacido en Mérida el 30 de enero de 1948, Canto se convirtió en el primer boxeador de Yucatán en ganar un campeonato mundial. Lo hizo en 1975 en Japón, derrotando al nipón Shoji Oguma, quien llegó como el poseedor de la faja de peso mosca del CMB.

El “Maestro” retuvo su campeonato durante más de cuatro años consecutivos, con un total de 15 defensas exitosas, lo que lo tienen catalogado como el mejor peso mosca en la historia de México.

“Recordaremos su legado, su pasión por el boxeo y el orgullo con el que siempre representó a México. Descanse en paz, campeón”, termina el mensaje del Consejo Mundial de Boxeo.

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