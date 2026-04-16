¿Quién era Alejandro Burillo Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga y directivo de la FMF?

Alejandro Burillo Azcárraga como dueño del Atlante durante el Apertura 2007 de la Liga MX

El mundo del futbol mexicano está de luto con el sensible fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, uno de los directivos más influyentes de la Federación Mexicana de Futbol y exdueño del Atlante. La noticia fue confirmada por el periodista Fernando Schwartz.

El Güero, como era conocido, murió a los 74 años de edad, dejando atrás una trayectoria importante en el deporte, que no se limitó solo al futbol, pues fue un feroz impulsor del tenis, siendo pieza clave en salvar el Abierto de Acapulco.

Alejandro Burillo del Atlante durante un juego de Liguilla del Torneo de Apertura 2007 ı Foto: Mexsport

Alejandro Burillo Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga, nació en la Ciudad de México en 1951. Fue un destacado empresario, presidente de Grupo Pegaso y duelo de la marca Aba Sports, que en su momento vistió a la Selección Mexicana.

Alejandro Burillo fue el encargado de salvar el Abierto Mexicano de Tenis, que en un inicio se realizaba en la CDMX, pero la visión del empresario llevó el certamen a Acapulco en 2001.

Bajo su liderazgo el torneo sufrió varias transformaciones, como pasar de ser ATP 250 y 500 desde 2009. Además, se jugaba en superficie de arcilla antes de pasar a cancha dura en 2014.

Alejandro Burrillo fallece a la edad 74 años. ı Foto: Mexsport

Por las mismas fecha El Güero estaba metido en el futbol con su marca de ropa ABA (Alejandro Burillo Azcárraga) Sports, que hizo la playera más recordada de México para un Mundial con la edición de Francia 1998, que sigue siendo pieza de colección.

Ayudó a tener buenas finanzas en América y Necaxa. Después fue responsable de mudar al Tri del viejo Centro de Capacitación atrás del Estadio Azteca al Centro de Alto Rendimiento.

En 2001, durante la Eliminatoria rumbo al Mundial 2002, se vivían momento complicados con Enrique Meza como entrenador y fue El Güero Burillo quien eligió a Javier Aguirre como el nuevo estratega del Tricolor.

Es bien sabido que Alejandro Burillo amaba el mar, de ahí el mudar el AMT a Acapulco y llevar al Atlante a Cancún en 2007, año en donde ganaron el título de Liga MX tras vencer en la final a los Pumas.

En mayo próximo El Güero iba a cumplir 75 años. Medios reportan que aquejaba problemas de salud desde hace años.

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