Muere Alejandro Burillo Azcárraga, exdueño del Atlante e histórico directivo del futbol mexicano

El mundo del futbol mexicano se encuentra de luto con la noticia del fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga este jueves 16 de abril. Fue uno de los empresarios más importantes hace algunas décadas, además de que fue una persona muy cercana a los medios de comunicación y el deporte, ya que fue directivo del Atlante y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Alejandro Burillo fue una figura destacada en la historia del Atlante, ya que él fue el encargado de llevar a los Potros de Hierro a la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Por otro lado, también tuvo algo que ver con el Abierto Mexicano de Tenis, al adquirir los derechos en 2001 y tomar la decisión de llevarlo a Acapulco; con la inyección económica, el torneo pasó de ser un ATP 250 a un certamen nivel 500, subiendo una categoría en el circuito.

El exdirectivo de la Federación Mexicana de Futbol, primo de Emilio Azcárraga, fue socio mayoritario de Televisa, el Club América y el renovado Estadio Banorte, además de que laboró en la empresa de San Ángel.

Hoy murió Alejandro Burillo, “el Güero Burillo”. Lo conocí bien y tuvimos muchos encuentros profesionales a lo largo de los años. Fue un poderoso directivo en Televisa manejando el fútbol mexicano. Fue dueño del Atlante, fundó grupo Pegaso y varios negocios; un próspero… pic.twitter.com/tRD74OhyzF — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 16, 2026

Fernando Schwartz dio la noticia sobre el fallecimiento de Alejandro Burillo

Alejandro Burillo perdió la vida en el cuarto mes del 2026 y la noticia fue dada a conocer por el periodista Fernando Schwartz en sus redes sociales, quien actualmente es el director de comunicación de la Selección Mexicana.

“No tengo palabras. Duele y mucho. Alejandro Burillo ha fallecido. El Güero fue un gran guía. Amigo y jefe de corazón, con quien vivimos en TV y Futbol grandes historias Vuela alto, Alex. Q.E.P.D.”, escribió Fernando Schwartz en su cuenta de X.

De igual forma, otras figuras del periodismo deportivo en México mandaron un mensaje recordando a “El Güero”; uno de ellos fue José Ramón Fernández, que escribió: “Hoy murió Alejandro Burillo, “el Güero Burillo”. Lo conocí bien y tuvimos muchos encuentros profesionales a lo largo de los años. Fue un poderoso directivo en Televisa manejando el futbol mexicano. Fue dueño del Atlante, fundó Grupo Pegaso y varios negocios; un próspero empresario. Creador del exitoso Abierto de Tenis de Acapulco. Descanse en paz”.

Alejandro Burillo ı Foto: Mexsport

La familia de Alejandro Burillo informa sobre su pérdida y donde será su velatorio

La noticia sobre el fallecimiento de Alejandro Burillo comenzó a circular en diversos medios deportivos, aunque horas después fue la familia de ‘El Güero’ Burillo quienes confirmaron el fallecimiento del exdirectivo de la Federación Mexicana de Futbol.

“Con profundo dolor, les informamos el fallecimiento de nuestro papá. Lo estaremos despidiendo hoy a partir de las 5:00 pm en Gayosso Lomas Memorial. Se llevará a cabo una misa a las 11:00 en el mismo lugar. Agradecemos profundamente su compañía, cariño y oraciones en este momento tan difícil”, excribió la familia de Alejandro Burillo.

DCO