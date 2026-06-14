Lewis Hamilton pasó de estar en “lo más bajo” a volver a creer en él: “Es maravilloso”

Lewis Hamilton, desde hace varias carreras, parece haber recuperado la confianza en él mismo y sus declaraciones después del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de F1 lo confirman, pues declaró que después de pasar por momento muy bajos, hoy de nuevo está arriba.

“Sin duda, cuando estás en lo más bajo y vuelves arriba, cuando llegas a ese pico de la montaña, no es el pico de la montaña, porque todavía queda más por escalar”, dijo Hamilton tras su victoria en suelo español. Agregó que es un sentimiento “maravilloso”.

Lewis 🗣️"This is a day I'll never forget, and I hope it's the first of many wins that we can celebrate together."



First victory in red for Lewis 🇪🇸 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 14, 2026

El piloto británico cortó una racha de casi dos años sin ganar una carrera en la F1, si bien había tenido par de conquista en una sprint la victoria en una cita principal le había sido esquiva. Su antecedente databa del 28 de julio de 2024 en el Gran Premio de Bélgica.

“Y es maravilloso, particularmente teniendo en cuenta todo lo negativo del año pasado, todo lo que dijo la gente, todas esas microagresiones, he tenido que ignorarlas y conectar con mi centro y seguir empujando”, dijo Lewis Hamilton ante los medios.

Lewis Hamilton soñó con este día

Tried to get a team photo, but Fred had another idea 🍾 😅 pic.twitter.com/YMH5er6xD4 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 14, 2026

Lewis Hamilton ganó en Barcelona-Cataluña y emuló a Michael Schumacher, otro piloto que obtuvó su primera victoria con Ferrari en el mismo circuito, aunque el alemán hace 30 años.

El año pasado no fue sencillo para Hamilton, con pobres actuaciones en la escudería italiana, pero su compañero, Charles Leclerc, ya acusaba que se trataba de un tema de fiabilidad con el coche y que una vez que el siete veces campeón del mundo estuviera cómodo las cosas cambiarían.

“Llevo soñando con este día mucho tiempo y nunca hay que dejar de creer en ti mismo”, dijo. “Me he dicho: ‘céntrate, céntrate’. No pensaba en el final de la vuelta sino curva a curva y cuando he cruzado la línea he explotado de la emoción”, añadió.