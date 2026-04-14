¿La Selección Mexicana no se verá por TV Abierta? Netflix compra los derechos; entérate de todos los detalles

Se anunció el acuerdo que Netflix, la plataforma de streaming mundial, alcanzó un acuerdo con la Concacaf por los derechos de transmisión de la próxima Nations League y Copa Oro, lo que desencadenó rumores sobre el futuro de las transmisiones de la Selección Mexicana en TV Abierta.

“A partir de 2027, los aficionados tendrán una nueva casa para disfrutar de dos de los torneos más emocionantes de futbol de la región. Concacaf y Netflix anunciaron hoy un nuevo acuerdo de derechos de transmisión por cuatro años para México, que incluye las dos principales competencias de selecciones nacionales masculinas de la Confederación: las Finales de la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro Concacaf”, compartieron.

Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México. @Concacaf pic.twitter.com/3gtanuI4xY — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 14, 2026

De esta manera Netflix es la nueva casa de los torneos de selecciones más importantes de la Concacaf y de los cuales la Selección Mexicana es la actual campeona.

No se ha dado a conocer si habrá una alianza con TV Azteca y Televisa, las señales de TV Abierta por donde los aficionados siguen al Tricolor. Este acuerdo “aplica exclusivamente al territorio de México y las competencias de selecciones nacionales masculinas de Concacaf incluidas en esta alianza”.

Cabe recalcar que el acuerdo hace mención que el final four de la Concacaf Nations League y la final de la Copa Oro son los eventos que se verán en Netflix sin costo adicional y que estos juegos ya vienen incluidos en los planes actuales.

En redes sociales la cuenta de Netflix Latinoamérica escribió: "A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México".

La FIFA publicó la actualización de su ranking mundial correspondiente a abril. 📈



México se ubica en la posición 15, ascendiendo un lugar respecto al periodo anterior. 🇲🇽



📝 Los detalles: https://t.co/5IdpFFjXXy#SomosMéxico pic.twitter.com/2XDLWVzsWA — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 1, 2026

¿Cuándo es la Concacaf Nations League y de la Copa Oro?

La Selección Mexicana es la campeona de la Concacaf Nations League y de la Copa Oro. El primer torneo tiene su final four en marzo de 2027 con partidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

La Copa Oro se juega también en 2027, pero en verano, con 16 equipos que buscarán el título que pertenece al Tricolor. Ambos trofeos se ganaron bajo la tutela de Javier El Vasco Aguirre.

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