¡Una baja más! Estrella de la Selección Mexicana estaría virtualmente fuera del Mundial 2026

La Selección Mexicana se quedaría sin otra pieza clave para el Mundial 2026.

César ‘Chino’ Huerta podría ser el próximo jugador de la Selección Mexicana que cause baja a meses del comienzo del Mundial 2026, pues reportes desde Bélgica señalan que el futbolista del Anderlecht volvió a ser operado debido a que no desaparecen las molestias en la zona pélvica.

El extremo tapatío sufrió una recaída mientras se encontraba en proceso de recuperación de la lesión en la pelvis que arrastra desde octubre del 2025, misma que lo ha mantenido alejado de las canchas. Lo más preocupante es que esta nueva operación no estaba en el radar del entorno cercano al ‘Chino’ Huerta.

ALARMAS CON EL CHINO 🚨



César Huerta fue operado nuevamente por problemas de pubalgia y su regreso se retrasaría hasta mayo.



La situación preocupa a Javier Aguirre, ya que su presencia en el Mundial queda en duda. 😕⚽ pic.twitter.com/ihMkDxTNua — CRACKS MX (@mx_cracks) March 23, 2026

Debido a que las molestias en la pelvis no dejan en paz al ‘Chino’ Huerta fue que se tomó la decisión de que se le hiciera esta segunda cirugía, con la cual se busca que se corrija el problema de raíz y evitar recaídas que comprometan su futuro inmediato.

¿El Chino Huerta estará listo para el Mundial 2026?

César ‘Chino’ Huerta podría volver a las canchas con el Anderlecht en mayo, el mes previo al arranque del Mundial 2026, lo cual complicaría mucho su asistencia al evento con la Selección Mexicana.

La amplia posibilidad de que el ‘Chino’ Huerta vuelva a las canchas pocas semanas antes del inicio de la Copa del Mundo complicarían su inclusión en la lista definitiva del Tricolor para la justa tripartita.

Cada día que pasa es un golpe recibido para el ‘Chino’ Huerta, quien ha estado en gran parte del proceso de Javier Aguirre en la tercera etapa del ‘Vasco’ como entrenador de la Selección Mexicana.

¿Cuántos partidos ha jugado el Chino Huerta con la Selección Mexicana?

César Huerta ha tenido participación en 25 partidos con la Selección Mexicana desde su debut con la misma el 9 de septiembre del 2023 en un amistoso contra Australia que culminó igualado a dos goles, uno de ellos de su autoría.

El ‘Chino’ registra hasta el momento tres anotaciones y una asistencia con el Tricolor, con el que no juega desde el 14 de octubre del 2025 en el 1-1 contra Ecuador en un duelo amistoso con sede en el Estadio AKRON.

Todo apunta a que el ‘Chino’ Huerta será una de las bajas más que sufra la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, siendo las más recientes de ellas las de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz.

EVG