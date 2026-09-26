España vence a Inglaterra con gol de vestidor y remontada incluida; resumen y goles

España, la actual campeona del mundo, realizó su presentación en la nueva edición de la UEFA Nations League y La Roja consiguió una importante victoria ante Inglaterra por marcador de 3-2 con un gol de vestidor de Lamine Yamal.
Fue al minuto 2 de juego cuando Lamine Yamal ejerció la presión sobre Marc Guéhi y el delantero del Barcelona quedó frente a James Trafford, definiendo casi tirado en el césped al segundo poste de la cabaña rival para abrir el marcador en Wembley.
El partido se puso interesante al minuto 36 de tiempo corrido cuando los Tres Leones recuperaron la esférica en campo rival y en el contragolpe Anthony Gordon con su velocidad llegó solo al área de España y con una definición a primer poste empató el tablero.
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Cuatro minutos después llegó el tanto que le dio la ventaja al conjunto local. Nico O’Reilly mandó un servicio al corazón del área donde apareció Harry Kane para rematar con la cabeza y con un desvío de Marc Cucurella la de gajos terminó incrustándose en la cabaña de Unai Simón.
En el arranque de la parte complementaria, el árbitro central marcó una pena máxima para Inglaterra por una falta de Rodri sobre Jude Bellingham, aunque en redes sociales comenzaron a criticar la decisión del silbante. Sin embargo, Harry Kane falló desde los once pasos y el tablero se mantuvo 2-2 hasta el minuto 60.
Alex Baena fue el encargado de igualar las condiciones en el compromiso. Nuevamente la defensa de Inglaterra regaló la pelota en su propio campo. Dani Olmo recuperó la pelota y la cedió para Baena, quien remató desde fuera del área para igualar el marcador.
La remontada de España llegó al minuto 74 de juego, cuando los jugadores de La Roja se juntaron por carriles centrales. Alex Baena filtró la pelota para Mikel Oyarzabal y el delantero de la Real Sociedad definió por encima de Trafford para darle la victoria al equipo de Luis de la Fuente.
El próximo compromiso de España será el 29 de septiembre cuando reciban a Croacia para la segunda fecha de la Nations League, mientras que Inglaterra se medirá frente a Chequia el mismo día.
DCO