Así fue la presentación de lujo de Grupo Frontera en la fiesta de Lamine Yamal

El futbolista español Lamine Yamal cumplió años el pasado 13 de julio, pero aunque ya pasó un mes desde la fecha no quiso dejar pasar la oportunidad de celebrar su cumpleaños 19 y lo hizo con un evento VIP en donde participaron varias celebridades, entre ellos Grupo Frontera.

El elemento del Futbol Club Barcelona aprovechó sus días libres para festejarse con una fiesta privada que contó con shows musicales y que tuvo a muchos compañeros y colegas del mundo del futbol.

En redes sociales empezó a salir información de las personalidades que asistieron a la celebración y que participaron en el evento. Lamine Yamal contrató a gente como el DJ Simone Bolognini, el comediante Galder Varas, Morad, Ryan Castro, Mike Towers, Bad Gyal, DJ Kybba y la agrupación de musica regional mexicana Grupo Frontera.

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En redes sociales elementos de Grupo Frontera, banda formada en Texas, Estados Unidos, compartieron fotos al lado de Yamal, demostrando que estuvieron en la fiesta del astro de España, quien recién ganó la Copa del Mundo 2026.

Entre los jugadores que acompañaron a Yamal estuvieron sus compañeros en el Barcelona Gavi, Fermín López, Raphinha, Eric Garcíam Jules Koundé, Dani Olom y Wojciech Szczęsny.

El próximo miércoles 19 de agosto el Futbol Club Barcelona enfrenta al equipo egipcio Al-Ahly en el último partido de preparación de cara a LaLiga de España.

El primer partido de la Temporada 2026-2027 para el cuadro culé es ante el Elche, de visita, el próximo domingo 23 de agosto. El equipo azulgrana arranca el certamen con la misión de conseguir, por primera vez desde 2015, éxito a nivel internacional.

Lamine Yamal

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